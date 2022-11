Catalán, visión positiva

La Junta General de Accionistas del Betis se acerca y un asunto como la delicada situación económica del club verdiblanco es un tema muy candente e importante de cara a esa cita del próximo 15 de diciembre. Y este pasado lunes, en una entrevista en Deportes Cope Sevilla, José Miguel López Catalán ofreció una visión muy positiva y optimista sobre las cuentas actuales, la gestión deportiva y el futuro del equipo entrenado por Manuel Pellegrini de cara a la segunda parte de la temporada, una vez acabe el parón por el Mundial.

"La situación del proyecto del Betis a corto, medio y largo plazo es magnífica. Con todo lo que llega ahora, la situación la vemos con el vaso muy, muy lleno, bastante lleno", comenzó diciendo el dirigente bético, que utilizó el Covid y el hecho de no malvender como argumentos de defensa de esos números negativos: "Nos tenemos que remontar a las dos últimas temporadas. Pérdidas de 36 millones y para esta temporada pasada de 37 millones de euros. Son cifras preocupantes, pero hay una serie de matices y elementos para tener una visión positiva de todo esto. Para esta cifra de pérdidas hay que tener en cuenta la pandemia. Los 37 millones de este año vienen de una decisión estratégica de la que estamos orgullosos. Es nuestra inversión en esta plantilla, adecuada y correcta para competir como lo está haciendo. La única forma de crecer es invertir y eso tiene que ir acompañado de crecimiento de ingresos. Vamos a estar más cerca de 150 millones de ingresos, ese dato es muy importante".

Insistió Catalán en poner en valor la gestión deportiva realizada por el club heliopolitano en esa idea de no malvender, explicando la no salida de Álex Moreno: "Nosotros sabíamos que teníamos este verano el problema de las inscripciones. Nosotros decidimos mantener nuestra plantilla salvo que llegara una oferta grande por un jugador y que coincidiera que el jugador quisiera salir. Llegaron ofertas por Álex Moreno a la baja y no se quiso dejarlo ir. El propio jugador tuvo el debate de irse o no. No fue una llamada de Pellegrini, sino conversaciones normales entre el club, el director deportivo y Manuel. Consideramos que se quedara Álex Moreno. Hemos conseguido inscribir jugadores porque Ángel, yo y el consejo de administración hemos puesto 6,3 millones en la Liga, la mitad en cash y el resto en avales para que LaLiga nos abriera la posibilidad de esas inscripciones. Hemos jugado en el límite. Si no jugamos al límite, íbamos a estar el doce, el diez o el nueve".

También explicó el empresario por qué el consejo de administración del Betis ha descartado por ahora la vía de una ampliación de capital: "La ampliación de capital se ha analizado mucho. Hemos decidido que no se lleve ahora a cabo. Hay otras alternativas, como esto de pasar la deuda muy a largo plazo, seis o diez años. Hay una alternativa también que es clasificarse para la Champions, porque rápidamente ingresas 45-50 millones de euros. Hay ventas de jugadores también. Hemos decidido no malvender jugadores, pero el modelo de compra y venta de jugadores siempre que se den opciones interesantes se pueden dar. La ampliación de capital es posible, pero respetando el Betis de los béticos. No queremos socios mayoritarios para que en el futuro se dé una venta a inversores árabes o chinos, o americanos".

En cuanto a la posibilidad de que haya salidas y llegadas en el mercado invernal, Catalán dejó claro que el plantel actual no sufrirá, en principio, cambios importantes: "El plan es seguir con esta plantilla. Creemos que tenemos plantilla para luchar por los objetivos y económicamente no tenemos posibilidades".

Y al final de su intervención, el vicepresidente verdiblanco dio a conocer los planes del Betis para terminar su estadio: "Es algo que me tiene ilusionado y sin dormir. No vamos a hacer una nueva grada, como se hizo en Gol Sur. Esto es un proyecto muy completo y moderno. Es el Proyecto Nuevo Estadio. Lo que vamos a construir una vez demolamos la grada de Preferencia es un proyecto innovador, muy potente en el cual los béticos van a vivir la fiesta como siempre. Esas obras comenzarán dentro de 18 meses. Acabar esta temporada, una más y comenzar la obra".

Obra que el Betis llevará a cabo con el dinero de CVC, destinado para que los clubes inviertan en infraestructuras: "El fondo de CVC nos ha venido muy bien. 95-100 millones de euros, fondos que se pagan a 50 años y nos permiten hacer inversión en infraestructuras. Una inversión para ser un estadio de los más modernos. Mejoraremos los aspectos externos, pondremos la cubierta… Va a suponer un aumento de 15-20 millones de euros todos los años en ingresos. El próximo mes de septiembre la cantera va a empezar a jugar en la nueva ciudad deportiva".