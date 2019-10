El entrenador del Betis, Rubi, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Celta, donde ha ofrecido las siguientes respuestas a preguntas sobre su situación personal.

Futuro

"Vine con ilusión. He pasado el duelo de que con toda esa ilusión no hayamos arrancado bien porque uno tenía ganas de empezar fuerte. Este tramo ha sido doloroso, pero ahora me queda pelear al máximo. Quiero estar todo el tiempo que pueda aquí porque es un sitio muy bueno y muy bonito".

¿Qué le transmite el club?

"Me gusta el trato que recibo, de apoyo, de estar al lado, de ayudar... Me siento muy respaldado en cuanto al día a día. Un día se puede acabar, me puede pasar a mí o a otro entrenador".

¿Siente el respaldo de la plantilla?

"Yo me siento respaldado por los jugadores. Están muy implicados, tienen ganas de salir de esta situación, incluso con remordimientos algunos porque podían haber dado más. Me siento más fuerte ahora que al principio, porque ahora nos hemos juntado, hemos hablado y hemos decidido que vamos todos a una".

Saludos a la afición en Granada

"Yo lo que quiero decir es que nuestra obligación es siempre la de ir a aplaudir a la afición. Incluso en casa, intentar ir al centro del campo y fuera igual. Hay momentos que se les olvida, que están enfadados, pero la intención del entrenador y jugadores es saludar siempre a la afición".

¿Partido de todo o nada en cuanto a su futuro?

"Yo lo que siento es que tenemos que intentar ganar mañana como sea, que no haya dudas en el trabajo del entrenador. Si el entrenador muestra signos de debilidad es más fácil perder que ganar. Yo quiero pelear, intento también desdramatizar un poco porque al final se trata de ganar, aunque creo que algunas cosas hicimos bien en Granada, en algunos aspectos de estar más juntos, en la salida del balón... A partir de ahí que el jugador vaya creciendo".

¿Entendería el enfado de la afición?

"La afición tiene razón. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos fallando. Somos los máximos responsables, estamos dolidos por esta situación. Sí que es cierto que cuanto menos divididos estemos, con balón en juego, más fuerte seremos, pero siempre respetaré lo que ellos decidan. Es mi sexto partido en casa y en los cinco primeros he disfrutado con la afición. Si un dia no están conformes vamos a tener que superarlo, pero el bético quiere que su equipo gane y si le damos argumentos vendrán a ayudarnos".