Betis: ¿Cita europea o de pretemporada?

No aprendió el Betis la lección del partido ante el Rangers y ayer volvió a firmar otra lamentable actuación en Europa, en el Benito Villamarín. El cuadro de Heliópolis no pudo salir más frío al partido. No tuvo intensidad, ni ritmo de pelota, ni ideas en la creación, siendo un equipo muy previsible. Tanto que por momentos, en ese primer periodo, parecía más un partido de pretemporada que de una competición europea, que es lo que es la Conference League.

La puesta en escena de los de Heliópolis no pudo ser más mala y sólo algo a balón parado generaron peligro arriba ante un Dinamo de Zagreb ordenado que aprovechó la ocasión del penalti cometido por Chadi Riad para ponerse en ventaja en la eliminatoria.

Tan mal veía a su equipo Manuel Pellegrini que introdujo un triple cambio (58’) en busca de una reacción que llegó a muy baja intensidad. Sólo, y porque no tenía ya más remedio, apretó algo más el Betis con el 0-1, pero hasta en el tiempo de añadido se vio la poca profundidad y el poco desborde de los béticos, que dieron una imagen muy pobre, sin ambición alguna, ante una afición que acabó abroncando a su equipo.

Defensa

El Dinamo de Zagreb salió con un dibujo táctico calcado al del Betis, un 4-2-3-1 que a la hora de defender pasaba a un 4-4-2. El cuadro croata apenas inquietó la portería bética en la primera mitad, donde Petkovic estaba muy solo en su lucha con Pezzella y Chadi Riad, pues Baturina, pese a que se le vio calidad, estuvo muy intermitente y en las bandas Hoxha y Takuro Kaneko no generaron nada. Así, el conjunto verdiblanco vivió muy tranquilo hasta que en la segunda mitad los croatas sí se prodigaron algo más fruto del buen hacer de Bulat y de la velocidad de Spikic, que entró desde el banquillo.

Además, Petkovic siguió dando trabajo a la pareja de centrales del Betis y llegó el 0-1 de penalti por manos del marroquí. Después, el Dinamo tuvo alguna contra de peligro pero sin finalización ni daño real alguno.

Ataque

Bagaje muy pobre del Betis en la parcela ofensiva. Los verdiblancos no tuvieron profundidad por las bandas, con Abde y Rodri a un nivel bajo, y Fekir, salvo un tiro con peligro a los cinco minutos del comienzo del partido, sólo generó algo a balón parado. Así, la ocasión más clara de los béticos fue una falta directa lanzada por Willian José que se estrelló en el palo. Assane puso empeño, pero tampoco tuvo claridad en el área rival y el portero Nevistic se lució a disparo de Johnny. Muy flojo encuentro a nivel ofensivo de un Betis cuyas prestaciones, en líneas generales, estuvieron muy por debajo del nivel habitual.

Virtudes

Brillaron por su ausencia. No se puede ir por Europa dando una imagen tan mala como la ofrecida ante los croatas, con una puesta en escena tan floja.

Talón de Aquiles

Ni intensidad, mucha apatía, sin ideas, muy poca profundidad... Un partido para hacer autocrítica.