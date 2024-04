Betis: Collado, ¿primer 'fichaje'?

El pasado 27 de julio, el Betis hizo oficial el séptimo fichaje de Ramón Planes, pero ni siquiera llegó a ser presentado al marcharse a préstamo al Al-Okhdood.

Las buenas relaciones del ex director deportivo verdiblanco con el Barcelona surtieron efecto y el jugador de Sabadell, con contrato hasta 2024 con los azulgrana, perdonaba parte de su ficha para facilitar las negociaciones y firmar libre por los de Heliópolis, aunque el Barça tiene un porcentaje en torno a un 30% de una futura venta. Así, una vez finalice la presente campaña, el futbolista catalán debe unirse este próximo verano al cuadro heliopolitano para realizar la pretemporada, pues tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Collado está siendo protagonista esta campaña en su actual club, un Al-Okhdood que lucha por no bajar, pues es decimoquinto (en una Primera División saudí de 18 equipos) con 24 puntos, sólo dos por encima del descenso. De las 26 jornadas que se llevan disputadas, el futbolista verdiblanco sólo se ha perdido una por sanción, saliendo de inicio en 23 ocasiones y en dos fue sustituido. En total, acumula 2.050 minutos de juego, con tres goles y dos asistencias, actuando casi siempre en la posición de extremo derecho, que es donde se siente más cómodo pese a que su pierna natural es la zurda.

Su adaptación al Al-Okhdood ha sido muy buena, siendo titular prácticamente desde que llegó. Y ahora, una vez concluya la presente temporada con los saudíes, Collado debe poner rumbo a Heliópolis para unirse, en principio, al trabajo de verano a las órdenes de Manuel Pellegrini. El conjunto verdiblanco busca refuerzos para los costados del ataque y Collado puede actuar en cualquiera de las dos bandas, por lo que podría formar parte de esa profunda reestructuración que la dirección deportiva heliopolitana quiere llevar a cabo a modo de salidas y entradas.

You don't stop those - a stunning effort from Alex Collado for Al Okhdood tonight! 🚀👏#yallaRSL pic.twitter.com/kvMk7QYMND