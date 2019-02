La Copa, la gran ilusión

El Benito Villamarín se convirtió ayer por unas horas en el epicentro del fútbol español con la celebración del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que deparó el emparejamiento del Betis ante el Valencia. Una cita que ha despertado una gran ilusión en el beticismo y en un club verdiblanco que ha empezado ya a volcarse con el encuentro de ida del próximo jueves (21:00) en un feudo heliopolitano que se engalanará como en las grandes noches, después del acto de ayer en un remozado Gol Sur preparado para la ocasión y con mucho protagonismo bético a la hora de sacar las bolas.

Precisamente, la primera en salir fue la del Betis, de mano de José Ramón Esnaola, y a continuación fue otro mito del beticismo, Julio Cardeñosa, el que sacó la del Valencia. "Esta competición nos trae recuerdos muy bonitos. El Betis ha ido a más, podemos presumir de club, de campo y, sobre todo, de plantilla", indicó el por siempre 10 del Betis.

Club, afición y equipo sueñan con poder tocar plata para confirmar el crecimiento del Betis

También participaron en el sorteo Juan José Cañas y Dani, encargados de sacar las bolas del Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, para analizar posteriormente la eliminatoria de su equipo, el Betis, ante el cuadro de Mestalla. "Para un canterano conseguir un trofeo tan importante es para estar muy orgulloso. Ahora parece que está más cerca. Los tres equipos son muy grandes en Europa, es en casa primero y me hubiera gustado el segundo aquí por la afición. Vamos a sufrir", dijo el trianero, mientras que el ex capitán y actual miembro de la secretaría manifestó: "Me hubiera gustado jugar la vuelta en casa, pero ya está así. Hay que intentar ganar al Valencia y llegar a la final".

Rafael Gordillo "Creo que todo está al 50 %, pero hay que intentar jugar la final en casa"

Con una ilusión tremenda y con dosis de cierta cautela, mostró su opinión Rafael Gordillo, director de relaciones institucionales del club de Heliópolis: "Hay que pelear e ir con mucha humildad porque tenemos que respetar mucho al rival. Yo creo que estamos al 50% para cada equipo. Vamos a intentar eliminarlos para jugar la final aquí. Con los otros dos nos hubiera que haber tocado un poco el milagro. A doble partido es difícil ganarle al Barcelona y al Madrid".

Julio Cardeñosa "Esta competición nos trae buenos recuerdos; este Betis va a más"

En la misma línea se manifestó el presidente del Betis, Ángel Haro, orgulloso de que la final se dispute en el Villamarín, mostrando ambición de cara a que los heliopolitanos puedan ser capaces de plantarles cara al Valencia para disputar la final: "En una eliminatoria a doble partido, Madrid y Barcelona te lo ponen muy complicado, pero el Valencia siempre nos lo ha puesto muy complicado. Lo tenemos que dar todo para estar en la final, que además es en el Villamarín. El campo del Betis debe ser un estadio en el que haya eventos importantes. Y debe ser un acicate para los jugadores, porque pueden disputar una final en su campo".

Ángel Haro "El Betis continúa creciendo, estamos cambiando la realidad del club"

El máximo dirigente bético también señaló que "este club sigue creciendo. Jugamos una semifinal y hacía 40 años que el Betis no estaba en tres competiciones. Se puede crecer más, pero lo estamos haciendo bien. Estamos intentando cambiar la realidad del club". Por último, Haro indicó que espera un gran ambiente en Heliópolis para el encuentro de ida: "A los béticos no hay que pedirles nada, tengo claro que lo van a dar todo. Tenemos que sacar un resultado positivo para ir a Mestalla con opciones claras de meternos en la final. A priori uno puede pensar que la vuelta es mejor en casa, pero un buen resultado y no encajar es bueno. Puede hasta ser una ventaja el jugar en casa".

Alexis Trujillo "Será un cruce igualado y difícil, me hubiera gustado la vuelta aquí"

Otro protagonista en verdiblanco que ofreció su opinión sobre el sorteo fue Alexis Trujillo, mano derecha de Lorenzo Serra Ferrer en la secretaría técnica y autor de aquel gol en Balaídos (1-1) que metió al Betis en la final de Copa del año 1997: “Han llegado a esta semifinal por méritos propios, pero es evidente que son clubes con presupuestos muy altos. El bombo ha deparado que nos crucemos con el Valencia y será una eliminatoria igualada y difícil. A ver si podemos, con la ilusión que tenemos todos los béticos, estar en la final de nuestro estadio. Me hubiera gustado más la vuelta en nuestro estadio, pero las dos últimas, Vigo y Bilbao, jugamos fuera. Tenemos que ser inteligentes y saber el valor doble de los goles fuera de casa. A ver si conseguimos un buen resultado aquí para ir a Valencia y buscar ser superiores”.

Ahora, el Betis se prepara ya para un calendario duro, exigente y a la vez cargado de ilusión, en este mes de febrero, con la disputa de ocho encuentros: el partido de mañana ante el Atlético de Madrid, la ida de semifinales del jueves ante el Valencia , el choque ante el Leganés (domingo 10 de febrero a las 12:00), la ida de los dieciseisavos de la Liga Europa (jueves 14 de febrero en Rennes, 18:55), el Betis-Alavés (domingo 17 de febrero, 20:45), la vuelta europea ante los galos (jueves 21 de febrero, 21:00), el Valladolid-Betis (todavía por definir) y la vuelta de Copa en Valencia (a la espera de día y hora).

Muchos partidos por delante para alimentar el gran deseo del Betis y su afición para esta temporada: volver a tocar plata.