El Betis Deportivo, a por la primera sonrisa

El Betis Deportivo arranca hoy la temporada en la Primera RFEF con la confianza de hacer un buen ejercicio que dé continuidad a la maravillosa pasada campaña, donde los verdiblancos dieron guerra en pos de conseguir el ascenso a Segunda División.

Y el primer rival del filial heliopolitano es el Alcoyano, un histórico que la temporada pasada hizo un gran papel en la Copa del Rey, eliminando al Real Madrid, y que tras pelear por el ascenso finalmente jugará este curso en la misma categoría y en el mismo grupo, el dos, que los de Heliópolis. Un rival que Manel Ruano, técnico bético, tiene bien estudiado, como se pudo comprobar en sus declaraciones en los medios oficiales: "El Alcoyano tiene un libreto de juego muy concreto. Lleva muchos años así. Será un oponente complicado que hace las cosa bien en su estilo".

"Tenemos ganas de ver dónde nos pone la competición, igual que el año pasado. Es importante no olvidar de dónde venimos , valorar lo que tenemos y a partir de ahí intentar volver a conseguir lo máximo. Será la competición la que nos marque el camino", añadió Ruano, que sólo piensa en ir partido a partido, sin mirar más allá de eso: "Nosotros no nos podemos volver muy locos. Tenemos que ser ambiciosos día a día y poco más. No nos podemos poner a pensar en otros rivales ni en otras competiciones. Nos centramos en dar el máximo día a día".

Uno de los baluartes del segundo equipo bético, el delantero Raúl, también mostró en los medios del club su ilusión por comenzar bien el curso: "Venimos de hacer una gran temporada y tenemos muchas ganas de empezar bien. La categoría es difícil y cada partido es una final, pero estamos mentalizados para lograr la primera victoria". En cuanto a las novedades, Juan Cruz será baja en el Betis Deportivo por lesión y Juanan es duda en el Alcoyano.

ALINEACIONES PROBABLES

Alcoyano: José Juan; Garcés, Raúl González, Jony, Juli, Juanan, Jona, Raíllo, Jordan, Pablo Carbonell y Ángel.

Betis Deportivo: Rebollo; Simón, Kike Hermoso, Luis Martínez, Marc Baró, Callejón, Marchena, Lara, Baena, Juan Serrano y Raúl.

Árbitro: Bestard Servera (balear).

Estadio: El Collao (21:30).