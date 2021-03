Dani Rebollo fue el gran protagonista de la remontada del Betis Deportivo, que hoy ha conocido su calendario para la siguiente fase, tras su gol que significó el momentáneo empate y el inicio de la decisiva victoria bética. "Iba convencido de que podía marcar", ha dicho el meta del filial en Radio Marca, donde ha repasado la actualidad del equipo.

"Las cosas del fútbol, nunca se sabe lo que va a pasar o en qué momento hay que estar. Por suerte, Bono estuvo ahí para ayudar al Sevilla y yo para ayudar a mi equipo. De verdad que iba convencido de poder meterla. Se lo dije a mis compañeros, que había que creer, que un gol nos metía. Por suerte me cayó a mí y tuve la suerte de marcar", ha indicado el meta, que ha recordado entre bromas la acción del gol: "Le doy como puedo, un poco con la cabeza, un poco con el hombro también, creo... Si le llego a dar con la cabeza lo mismo no va dentro".

Sobre cómo fue el partido, Dani Rebollo ha señalado cómo empezó a creer el filial en la remontada. "En la primera parte dominaron ellos, era difícil que aguantaran ese ritmo de presión. Al no tener nada que perder, nos fuimos arriba y empezamos a intentarlo. Les comenzó a entrar miedo de que en cualquier momento podíamos marcar y en el 91 marqué yo y en el 94 lo hizo Mizzian", ha señalado el meta, que ha añadido que desconocían lo que sucedía en la ciudad deportiva del Sevilla: "Dependíamos de nosotros, así que nos dedicamos a nuestro partido y no echábamos cuenta al partido del Sevilla Atlético. Creímos en nosotros. Cuando marqué mi gol todos supimos que aún era posible. El entrenador supo leer el partido y los cambios; por suerte, los jugadores que salieron de refresco montaron esa contra y pudimos marcar el segundo gol. Yo les decía desde la portería 'Por favor, metedla; por favor, metedla' y que se acabase eso ya".

Sobre la repercusión del triunfo, el joven meta también ha expresado la ilusión que le ha llegado de parte de los aficionados. "La afición bética quiere que su filial y su cantera estén al nivel que se merecen. Les hemos dado una pequeña alegría y ojalá haya más, porque tenemos mucha ilusión por poder subir a Segunda. No me sorprende nada de esto porque veo los entrenamientos día a día, cómo trabaja este bloque tan compacto, cómo compite... somos una familia", ha afirmado, a la vez que ha repasado la dificultad del nuevo grupo: "Lo que tenemos claro es que si vamos ganando tenemos opciones. No hacemos más cuentas ni pensamos en nada más. He visto el calendario y hay equipos históricos con mucha ilusión. El San Fernando, por presupuesto, quizás tiene más presión; pero el At. Sanluqueño y el Algeciras son grandes equipos que saben hacer su juego y están ahí. Cada rival tiene sus armas, pero nosotros tenemos las nuestras y que el domingo se vea reflejado el trabajo contra el Algeciras".