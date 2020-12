"Defender lo indefendible es imposible. Estamos aquí hoy para votar la gestión del año pasado y han mostrado los últimos cinco años. Te lo digo mirándote a los ojos. Eres el presidente de la entidad más grande del mundo. Lo que ves en el campo se ve en los despachos. Lo llevo diciendo desde que entré en el consejo. Estamos condenados. Nosotros no hemos querido un batalla. Lo que hemos hecho es decir basta ya. Ya no aguantamos más. Lo que he percibido es sumisión, no unión", señaló Rafael Salas a la mesa presidencial en una de sus intervenciones. "Nuestra plataforma está fundamentada en recuperar la esencia de la pluralidad del Betis, de una gestión deportiva, económica y social responsable y respetuosa con lo que representa. En el Betis no se encuentran debidamente representadas todas las sensibilidades que lo conforman, no sólo accionistas mayoritarios, sino accionistas de referencia, abonados, peñas... No podemos confundir el Betis con el poder. Opinar en contra de la gestión se define como desestabilizar, se señala a algunos béticos que opinan diferente como que quiera que pierda el Betis. Eso es un disparate. ABA ha tenido cinco ejercicios y ya ha diseñado el que viene, tengo la sensación de que hay una participación demasiada trascendente del consejo en la gestión e impide que los verdaderos profesionales puedan trabajar", criticó con serenidad Francisco Galera .

También hubo quienes pidieron unión o que se tendieran puentes entre los béticos, aunque las heridas abiertas son demasiado recientes, como mostró el presidente, Ángel Haro, en un discurso final en el que arremetió duramente contra la alternativa . "Los accionistas han dado su parecer sobre la gestión del club. Nos han respaldado casi un 30% más que a la otra alternativa, pese la ayuda de Castaño y Lopera. Desde este consejo pedimos al resto de accionistas que dejen trabajar a los rectores. Que por el bien del Betis la actualidad de nuestro club se centre en lo deportivo, que dejen la guerra en los medios. Al Betis no lo gobiernan los comentarios de Twitter, sino los accionistas que lo eligen. Han llevado una situación de tensión al club, incidiendo en el equipo. Los béticos se merecen alternativas estudiadas y no panfletos de última hora. Quienes formamos el consejo somos personas inteligentes. Tenemos que ser autocríticos y recobrar la confianza de los béticos. Resolveremos la situación económica con soluciones imaginativas, y en lo deportivo seguiremos la línea de Cordón y Pellegrini. No podemos pedir paciencia, sino lealtad y beticismo, y pido que apoyemos al equipo, jugadores y responsables deportivos. Tenemos dos opciones, la bronca continua o la unidad. Con la primera difícilmente lograremos el Betis grande de los béticos", finalizó el presidente en una dura alocución tras los reproches que había escuchado durante toda la tarde.

Cordón, su proyecto y las críticas

El director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, a petición del consejo, explicó cuál es su visión del proyecto. El extremeño pidió confianza y unión, aunque generó polémica con algunas de sus afirmaciones y recibió los reproches de algunos accionistas. "En ningún club que he estado he visto que los éxitos llegan con un buen ambiente. No conozco un club de fútbol donde haya un ambiente crispado, una negatividad, que no se apoye todos juntos al equipo, y haya éxito. Una de mis grandes misiones es crear un buen clima de trabajo, con intensidad, disciplina, excelencia, calidad. Lo quiero crear de puertas adentro. No queremos un proyecto de un año, de qué nos vale quedar en Europa League este año si luego tenemos que pelear en los puestos medios o bajos. Quiero crear una estructura, un club sostenible a lo largo de los años y que se pueda presumir de nuestro equipo. Esto requiere perseverancia, el éxito sólo se consigue así. A veces me da la sensación de que se quiere que el Betis pierda", señaló Cordón. "No hay nadie que le haya explicado a Cordón lo que es el Betis”, le espetaron varios accionistas, entre ellos Rafael Salas. "No le echo la culpa de la tontería que ha dicho, ha llegado nuevo y nadie le dice que el beticismo quiere ganar y ganar", le añadió otro.

"Me siento con mucha responsabilidad, tengo unas ganas enorme de poder crear algo bonito, que haga despertar este gigante que tenemos entre manos. Quiero crear una estructura, un ADN, pero eso no lo consigo solo, se consigue a través de todos ustedes, la Junta, los jugadores y la ciudad. Nada más llegar me dijeron: ‘No puedes hablar de proyecto, el bético está cansado de proyecto. No puedes hablar de paciencia’. Llevo cinco meses en el club y muchas cosas se han realizado”, indicó Cordón, que habló también del equipo: “El equipo tenemos que terminar de ajustarlo, para a día de hoy lo voy a defender a muerte, es el equipo que tenemos. Podemos mejorarlo, pero tenemos que defenderlo, trabajar hasta el final de la temporada. Claro que me gustaría estar más arriba”.