La gran incógnita en el Betis de cara a la próxima temporada es saber quién será el entrenador. Sin descartar aún la continuidad de Quique Setién, aunque por los resultados en la segunda vuelta y la presión de gran parte de la afición parece complicado que éste siga, la cúpula dirigente tiene en mente estudiar diferentes perfiles de entrenadores, y una de las ideas que tiene presente es la de firmar un entrenador de prestigio.

Un técnico de caché que en cierto modo pueda paliar el hecho de que el cuadro verdiblanco no vaya a disputar competición europea la próxima temporada (salvo que se dé una lejana carambola entre varios equipos) y que atraiga al equipo heliopolitano futbolistas de nivel, como los que tiene actualmente en la plantilla.

En el Betis entienden que un técnico de nivel atraería a jugadores importantes en el caso de no ir a Europa

Un entrenador que convenza a jugadores importantes para que vengan a Heliópolis a ayudar al equipo verdiblanco a dar un nuevo paso adelante, tras lo sucedido en la actual campaña. Por ello, incluso, la dirigencia bética medita realizar un desembolso importante en la llegada de un técnico de referencia, de nivel, que sea atractivo para dar continuidad al proyecto actual, con el objetivo de regresar a disputar competiciones europeas lo antes posible, y afrontar la Liga y la Copa con las mejores garantías.

El club de la Palmera estudia realizar un fuerte desembolso por un entrenador de prestigio

No obstante, además de meditar la opción de firmar a un entrenador de prestigio, la comisión deportiva evalúa a otros técnicos no de tanto caché pero que sean capaces de realizar un buen trabajo y sacarle rendimiento al plantel actual y a los jugadores que puedan llegar al Betis de cara a la próxima campaña, siendo el nombre de Abelardo una opción muy bien situada en la agenda de Lorenzo Serra Ferrer, que ve en el asturiano una figura con la mentalidad que inculcan en el Barcelona, algo siempre muy de su agrado, y que ha realizado una excelente labor tanto en el Sporting de Gijón como en el Alavés. Esto, además, sin obviar que en el equipo verdiblanco tendría a su disposición la oportunidad de dirigir a una plantilla de más nivel que las que ha manejado hasta ahora en su carrera.

Pese a ello, habrá que esperar al final de la presente temporada para ver qué decisión toma una comisión deportiva en la que siempre ha existido disparidad de criterios sobre la continuidad de Quique Setién en el banquillo, tras los resultados y decepciones de la segunda vuelta, aunque el cántabro ha tenido y sigue teniendo el respaldo máximo tanto del presidente, Ángel Haro, como del vicepresidente, José Miguel López Catalán. Así quedó bien claro en la comparecencia del principal dirigente bético en el almuerzo del club de Heliópolis el pasado martes en la Feria: "Haremos balance al final de la temporada, nos sentaremos las dos partes, veremos qué se ha hecho bien y qué no, y tomaremos una decisión. Entiendo que cuando el equipo no gana la cabeza visible sea el entrenador, pero hay que mantener la cabeza fría, no tiene sentido buscar culpables. Se termina la temporada, se analiza y a partir de ahí decidiremos. Setién es una persona honesta que está realizando un buen trabajo, y cuando llegue el momento, hablaremos".

La continuidad de Setién, quien tiene el respaldo de de Haro y Catalán, difícil, pero no descartada

Así, son muchos los interrogantes que existen en torno a la persona que se sienta en el banquillo del Betis de cara al curso venidero. La comisión deportiva estudia y medita qué decisión tomar y qué camino a seguir para discernir quién será el entrenador del cuadro verdiblanco en la campaña 2019-20. Una elección importante para dar un paso al frente tras lo sucedido este año.