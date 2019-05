En el fútbol los resultados priman y en cualquier club, cuando éstos no llegan, sus aficionados muestran su descontento. Y en el Betis se volvió a comprobar el pasado lunes. No es una cuestión de guerra civil ni de autodestrucción, ni sorprendente, sino algo habitual en clubes de fútbol que buscan crecer y que ha pasado en diferentes épocas en el Benito Villamarín: protestas cuando los resultados no son los esperados y la inacción de la cúpula dirigente es total, hechos que fulminan el nuevo mantra de que el ambiente en el feudo heliopolitano es irrespirable y que nunca antes se vio una cosa así.

Las protestas de la grada heliopolitana han existido en diferentes décadas, como a finales de los 80. Así, por ejemplo, en el curso 86-87, el Betis presidido por Gerardo Martínez Retamero finaliza en mitad de la tabla (noveno) ganando 2-1 al Atlético en un Benito Villamarín con una flojísima entrada, con broncas entre aficionados y burlas hacia algunos jugadores béticos. En los 90 también hubo episodios de críticas del público bético y ya más recientes son las de aquel curso 2005-06, con cánticos como "¡Lopera salta al campo y mete un gol!" o "¡Un delantero, Lopera un delantero..." durante el encuentro de Champions en casa ante el Anderlecht (no al final del choque, sino mientras se jugaba), fulminando también ese otro mantra de que hay que pitar sólo a la conclusión de un partido (sin obviar el clásico recurso de poner la megafonía a todo volumen).

Más cerca aún queda el partido del último ascenso en casa ante el Alcorcón, con una pancarta que decía lo siguiente: "Bético despierta", en otro ejemplo más de cómo hay hinchas béticos que entienden que la fidelidad no está reñida con la exigencia ni las protestas en pos del crecimiento, tal como se volvió a comprobar con la pancarta que rezaba en la grada baja del Gol Sur el pasado lunes: "Nada por encima del escudo".

Los números

La situación actual la provocan los malos resultados, como ocurriría en cualquier otro club, no la exigencia desmedida ni la crispación en la grada. Y es que los datos son claros. Tras 35 jornadas de Liga, el Betis ha ido en el marcador de la siguiente manera: ganando en 441 minutos (14%), empatando en 1.704 minutos (54%) y perdiendo en 1.003 minutos (32%) (@BetisStats). Además, en una clasificación de las últimas 8 jornadas el Betis sería último con 5 puntos de 24 posibles. Y es que en el Villamarín, esta temporada en Liga, los verdiblancos llevan ganados 7 encuentros, empatados 5 y perdidos 6, sin obviar el fracaso en la Liga Europa y la desilusión en la Copa del Rey. Además, el Betis es el peor equipo en los primeros tiempos de esta Liga (10 goles a favor y 24 en contra), y ha empezado perdiendo en 18 de sus 35 encuentros de Liga, una victoria ante el Espanyol (1-3), 3 empates y 14 derrotas (@Pedritonumeros).

Fútbol virtual

Otro motivo que provoca rechazo en una parte importante de la parroquia verdiblanca son las ruedas de prensa de su actual entrenador, Quique Setién. "Yo no creo que el equipo esté caído. Desde fuera, si sólo te fijas en el resultado, está claro que sí podría parecerlo. Hemos vuelto a ser muy superiores al Espanyol en la mayor parte del partido, hemos tenido dos ocasiones clarísimas, que las han sacado entre los palos. Marcar antes siempre es un desahogo, es verdad que hubo momentos en los que nos costó apretarles, pero nos han generado dos ocasiones. El gol se puede decir que ha sido un regalo y el equipo ha acabado metiendo al rival en su área. Sólo conseguimos un gol, pero hubo posibilidades de marcar más. Un equipo muerto no hace eso. Hemos vuelto a centrar 30 veces, tuvimos el balón cerca de su portería y estoy satisfecho con el rendimiento que han dado, el equipo se ha entregado y ha creído en la victoria. En el Sánchez-Pizjuán pasó lo mismo, con el Valencia pasó lo mismo, no hemos tenido suerte", comentó el cántabro después del último choque, cuando el Betis suma 6 victorias en los últimos 27 encuentros.

"Doy la razón si miramos las estadísticas sólo en el resultado. Hacemos muchísimas cosas para tratar de marcar, pero no estamos acertados. La superioridad que manifestamos en muchos momentos no se traduce en goles. Acabas minimizando al rival, pero la relación entre lo que hacemos hacia adelante y los goles que metemos es muy pobre y hacia atrás es al revés. Pero son cosas que no podemos controlar. Ahí están los resultados y los puntos son los que son, todo eso está claro, pero no tengo una varita mágica para que nuestros jugadores metan el balón dentro de la portería. Hay que seguir trabajando", añadió sobre la falta de eficacia de su equipo como principal causa del momento actual, cuando el Betis lleva 40 goles a favor, sólo uno menos que Espanyol (41) y Real Sociedad (41), cuatro más que el Alavés (36) y dos más que el Athletic (38), séptimo.

Y todo, obviando un dato demoledor que refleja lo mal y poco que los verdiblancos están trabajados a nivel defensivo (fallos en las marcas, la defensa del balón parado...): el Betis ha recibido 50 goles en lo que va de Liga.

Fútbol real

Las críticas recibidas hacia ese sector crítico del Villamarín quedan también fulminadas con las declaraciones, en Gol, de Feddal tras el partido ante los pericos: "Somos futbolistas profesionales. Al que le afecte que le pite la afición no puede estar en Primera División. En el fútbol tienes que estar en las buenas, pero también en las malas. La afición está en todo su derecho porque sabe que hay una plantilla con muchas cualidades".

Declaraciones del internacional marroquí desde un punto de vista realista de la situación actual de un Betis con opciones aún matemáticas (complicadas) para volver a jugar competición europea, un escaparate muy atractivo para atraer buenos futbolistas a Heliópolis, donde este año el cuadro bético dejó escapar una oportunidad de oro para intentar llevar plata a unas vitrinas que seguirán cerradas otra temporada más. Y van...