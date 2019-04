El entrenador del Betis, Quique Setién, era la viva imagen de la frustración cuando compareció en la sala de prensa del Benito Villamarín. El técnico cántabro, después de una semana cargada de tensión, achacó todo a la falta de acierto ante el gol, "porque la relación de lo que hacemos de atrás hacia adelante con el gol es mínima. Igual que al revés es máxima". No quiso escudarse en la suerte un Setién con una imagen más humilde, pero sí aceptó que todo influye negativamente.

AMBIENTE CRISPADO: "Trato de centrarme en el partido, en lo que está pasando en el terreno de juego, pero es imposible no escuchar lo que pasa fuera, pero son cosas que yo no puedo controlar. Acepta la frustración de tu público, es normal que se frustre, que critiques y la figura del entrenador siempre está ahí. Lo aceptas con humildad".

CLASIFICACIÓN EUROPEA: "Mientras matemáticamente no sea imposible vamos a intentarlo y aunque no lo fuera también intentaríamos sumar. Hemos hablado durante toda la semana de la necesidad que tenemos por nosotros mismos de terminar bien. Para que no quede en el recuerdo esta fase tan mala, un final tan triste como el que estamos viviendo ahora. Vamos a intentar ganar siempre".

EQUIPO CAÍDO: "Yo no creo que el equipo esté caído. Desde fuera, si sólo te fijas en el resultado, está claro que sí podría parecerlo. Hemos vuelto a ser muy superiores al Espanyol en la mayor parte del partido, hemos tenido dos ocasiones clarísimas, que las han sacado entre los palos. Marcar antes siempre es un desahogo, es verdad que hubo momentos en los que nos costó apretarles, pero nos han generado dos ocasiones. El gol se puede decir que ha sido un regalo y el equipo ha acabado metiendo al rival en su área. Sólo conseguimos un gol, pero hubo posibilidades de marcar más. Un equipo muerto no hace eso. Hemos vuelto a centrar 30 veces, tuvimos el balón cerca de su portería y estoy satisfecho con el rendimiento que han dado, el equipo se ha entregado y ha creído en la victoria. En el Sánchez-Pizjuán pasó lo mismo, con el Valencia pasó lo mismo, no hemos tenido suerte".

LOS RESULTADOS: "Doy la razón si miramos las estadísticas sólo en el resultado. Hacemos muchísimas cosas para tratar de marcar, pero no estamos acertados. La superioridad que manifestamos en muchos momentos no se traduce en goles. Acabas minimizando al rival, pero la relación entre lo que hacemos hacia adelante y los goles que metemos es muy pobre y hacia atrás es al revés. Pero son cosas que no podemos controlar. Ahí están los resultados y los puntos son los que son, todo eso está claro, pero no tengo una varita mágica para que nuestros jugadores metan el balón dentro de la portería. Hay que seguir trabajando".

LA SUERTE: "La suerte hay que buscarla. Es verdad que me gustaría en algunos momentos llegar con más gente a la zona de remate, pero a veces ya sabemos cómo es el fútbol. No voy a decir que estemos aquí por la suerte, pero sí por el acierto".

CAMBIO DE TÉCNICO: "Yo no cambiaría de entrenador, hay muchas cosas muy positivas si las cosas se analizan con detenimiento. Y merece la pena seguir confiando, creo que hacemos un buen trabajo, pero hay cosas que evidentemente podemos hacer mejor. Y que nos equivocamos, quizás lo hicimos en la primera parte al no cambiar el planteamiento porque nos estaba costando llegar a la presión. En la segunda parte rectificamos y lo logramos. Yo sigo confiando, veo a los jugadores que le han echado huevos y personalidad y no es fácil convertir el partido en un monólogo sólo a expensas de poder marcar".

LA CRISPACIÓN: "No soy un muerto viviente, estas situaciones las he vivido otras veces. Es verdad que me afecta, cómo no me va a afectar, pero estoy entero y con mucha confianza en mi equipo. Hay muchas cosas que me agradan de mi equipo. Son cosas que no puedo controlar, pero sigo entero y fuerte mentalmente. Seguro que la decisión más complicada es para el presidente, el vicepresidente y el consejo. Para ellos sí es un problema, para mí es un poco menos".

"En el Sánchez-Pizjuán jugamos extraordinariamente bien, pero nos faltó el acierto"

CAMBIOS: "Sólo nos tiene que cambiar el acierto. Contra el Villarreal le ganamos merecidamente, en el Sánchez-Pizjuán merecimos mucho más de lo que conseguimos, porque jugamos extraordinariamente bien, con el Valencia igual. Con el Levante sí que no estuvimos bien, hoy empezamos bien, podía haber marcado en cualquier acción y podía haber cambiado la dinámica del equipo, pero fue así y encima regalamos un gol".

¿FRACASO?: "Si es por la clasificación para Europa, seguro que es un fracaso, porque todos nos creamos unas expectativas que no hemos podido cumplir, pero haciendo un análisis frío es verdad que ese acierto no ha llegado y nos ha creado una dinámica difícil. Al final te frustras y es verdad que puedes pensar que esto es un fracaso. Pero sigo pensando que hay muchas cosas a las que acogernos y creo que esto es un proyecto que tiene continuidad".

DELANTEROS: "Claro que le doy vueltas a la organización de la delantera, siempre te estás fijando en los entrenamientos sobre qué delantero tiene ese punto de chispa y lucidez. Está claro que nuestros delanteros están bloqueados y eso pasa permanentemente, también le sucedió a Benzema, por ejemplo. Tratas de ver quién está con ese punto de lucidez para colocarlo, pero luego pasa al revés".

"No jugamos la final de Copa en nuestro estadio por la frustración que supuso caer contra el Rennes"

CONTINUIDAD EN EL CARGO: "Por supuesto que me veo la próxima temporada. Pedí tres años de contrato y expliqué que habría momentos de dificultad, pero que poco a poco iríamos avanzando. Ahora estamos mejor que cuando llegué, yo sigo siendo optimista y veo a este equipo con unas posibilidades enormes de seguir avanzando. Es verdad que hay que ajustar cosas y si nos olvidamos un poco del resultado a ver cuántos equipos son capaces de jugar como nosotros. Es verdad que vamos por el buen camino. No jugamos la final de la Copa en nuestro campo por la frustración que nos supuso caer con el Rennes. Trato de ver las cosas hacia adelante. Sigo pensando que hay muchísimas cosas de las que hacemos que la inmensa mayoría de la plantilla está convencida y está con ilusión de seguir por este camino".