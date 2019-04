Si el verano arrancaba la temporada más ilusionante de los últimos años en verdiblanco, con la vuelta a Europa tras muchos años y fichajes de renombre, el invierno, aunque ya pasó, se ha terminado instalando en un Benito Villamarín helado al ver a un equipo indolente, que volvió a hablar alto y claro posicionándose contra el técnico, Quique Setién, antes, durante y después del partido, por mucho que la megafonía del estadio tratara de tapar con el himno del centenario en bucle la voz de la afición.

A Quique Setién le gustan los números. La posesión, los tiros a puerta... Ahí van otros: a tres jornadas del final de la Liga el Betis del cántabro es undécimo, a seis puntos (más el gol average) del objetivo, alcanzar los puestos europeos tras empatar cinco partidos y perder seis de los 18 encuentros disputados en casa, ante unos seguidores que han llenado varias veces el estadio heliopolitano con más de 52.000 socios y que ahora están divididos y tan hastiados que sólo acudieron al estadio unos 30.500.

Algunos –los grupos de animación– en protesta ante una directiva inmóvil, que no reacciona para ahorrarse unos euros (quizá los que perderán por no jugar en Europa), entraron casi al final de la primera parte tras mostrar su desacuerdo en los aledaños del campo con pancartas en las que se leía "Setién, tú y tu ego, fuera del Villamarín" y "Directivos y entrenador, no respetáis al club". El partido era un juicio contra el técnico y algunos jugadores que arrancaba también con un mensaje en la grada: “Nada por encima del escudo”. El juicio trató de evitarse al no pronunciar el nombre del entrenador por la megafonía en la previa del choque, pero ya en el minuto 4 sonó el "Quique vete ya". ¿Pero alguien conoce en el mundo del fútbol a una persona que diga "me voy" en vez de esperar a que lo echen?

Pero el desencuentro que hay en el propio Betis ante la figura de Quique Setién, con Lorenzo Serra Ferrer (que tampoco acertó en el mercado de invierno) pensando lo contrario de lo que se ha hecho, lo hubo también en la grada, escenificado con los pitos de los que estaban dentro contra los que entraban al son de su grito de guerra: "Quique vete ya". Entre unos y otros han descosido a una afición que mantuvo al club a flote en sus peores momentos.

Ni siquiera con el gol de Feddal los ánimos se calmaron. ¿Cómo, tras ver por momentos andar a sus jugadores con el 0-1 en el marcador? Eso sí, tras sumar cinco de los últimos 24 puntos en juego el tanto del central sirvió para firmar la permanencia matemática en Primera División. El que no se consuela es porque no quiere, que para eso está el manquepierda. Aunque a la afición, exigente, ya no le vale eso.