La felicidad de Setién

Feliz por la victoria y por la personalidad demostrada por su equipo compareció Quique Setién, entrenador del Betis, en la sala de prensa del RCDE Stadium, ese campo del Espanyol, en el que el los verdiblancos lograron la tercera victoria seguida en la Liga. "Hemos hecho uno de los partidos más completos de la temporada", aseguró Setién, que ya apuntó a la cita del próximo sábado ante el Eibar para ponerle el colofón a esta racha antes de finalizar el año.

Análisis

"Hemos hecho uno de los partidos más completos de la temporada porque el Espanyol aparentemente no estaba bien, pero nos ha comprometido mucho. Hemos tenido que exigirnos al máximo y estar a un nivel muy alto para sacar este partido adelante. Les hemos superado con el balón, hemos tenido más posesión, no sé si hemos tirado más veces a puerta, hemos tenido más llegadas y hemos apretado muy bien arriba. También hemos superado un punto de agresividad al principio del partido donde nos han hecho muchas faltas. Estoy muy contento porque es una victoria muy meritoria por las dificultades que hemos encontrado a lo largo del partido".

Penalti

"Normalmente yo decido quién tira los penaltis y no he dicho que lo tirara Canales. He avisado a Gio (Lo Celso) porque el último lo metió y estaba bien. Es una circunstancia puntual y no le doy ninguna importancia".

Estilo

"Hemos hecho un partido para ir a apretarles desde arriba. Los hemos comprometido mucho desde la salida. No han estado con la libertad y la tranquilidad suficiente para gestionar más el balón. Lo hemos recuperado muchas veces. Los hemos obligados a salir a jugar más en largo en algunas ocasiones. Hemos arriesgado atrás y hemos tenido algún desajuste que asumimos. Es difícil también quitarnos el balón a nosotros. En la mayor parte de los partidos lo tenemos bien, tenemos muchos mecanismos ya trabajados y los futbolistas están concienciados. Rubi lleva poco tiempo aquí y es una labor de tiempo. Es verdad que los momentos que está viviendo el Espanyol no invitan a tener esa tranquilidad que hay que tener con el balón, pero es normal. Me ha parecido un equipo tremendamente intenso y bien trabajado. La realidad es que se han encontrado a un Betis que ha estado a muy buen nivel".

Salida desde atrás

"Nunca se sabe porque el día que estamos lúcidos con el balón y vemos la jugada con claridad y rápido, prefiero que me aprieten arriba. Normalmente nos situamos bien, tenemos buenos futbolistas que la aguantan, que vienen a los espacios a recibir. Tenemos muchos mecanismos trabajados y la comprensión que tienen la mayor parte de los futbolistas en esta faceta es muy alta. Hoy ha habido situaciones extraordinarias, como salidas desde atrás con presión que han sido un espectáculo. Quiero ver otra vez este partido y concretamente estas acciones. No podemos decir que el Espanyol no nos haya apretado. Ha habido mucha intensidad en la presión. En la primera parte nos han hecho creo que 13 faltas y otras que ha habido por ahí que el árbitro no ha contemplado. Hoy en este sentido hemos estado muy bien".

Futuro del equipo

"Sabemos cómo es el fútbol y en principio no nos planteamos un objetivo que no sea ir al partido siguiente e intentar ganarlo. Estamos centrados en que el equipo juegue bien porque sabe que la mayor parte de las veces que lo haga bien pues va a tener más posibilidades de ganar. Tenemos que superar al rival. Los objetivos no me los planteo. Siempre trato de convencer a los futbolistas de que hay que afrontar el partido como el anterior, con la misma ilusión y las ganas que tenemos por ganar partidos. Es muy importante para nosotros el ser valientes. Estar convencidos de lo que hacemos, ir hacia adelante y apretar al rival. Hasta con la victoria nuestros laterales han presionado a los suyos y tratamos de jugar en el campo rival. Lo que consigamos ahí estará. Lo que queremos siempre es quedar lo más alto y darle muchas satisfacciones como hoy a nuestra afición".

Joaquín

"Me gustaría destacar a unos cuantos futbolistas porque lo han hecho francamente bien. El primero Joaquín. Seguramente hay una relación muy directa entre la alegría que tiene, la satisfacción que demuestra a todos los niveles en su juego y en su vida diaria, le lleva a jugar partidos como el que ha jugado hoy. Ha sido un ejemplo. Ha trabajado, ha tenido el balón y ha recibido muchas faltas y ha estado muy comprometido. Ese es Joaquín, no sólo el que vemos contando chistes y demás. Esto tiene mucho mérito. Un futbolista no cumple 500 partidos como ha hecho él porque sí. Es porque le encanta el fútbol y disfrutar de él, que es lo que está haciendo. Y lo felicito por los 500 y por lo que nos da cada día. Y luego hay otros futbolistas que hoy han hecho un partido extraordinario, como Sergio Canales, Cristian Tello, que ha salido en unas circunstancias difíciles, o Francis. Llevamos una trayectoria bastante buena. El equipo se está consolidando en muchas cosas positivas que está haciendo y está creyendo de verdad. Tenemos una racha positiva y buena y yo confío en que esto se pueda mantener, pero es posible que no pase también. Ya sabemos cómo es el fútbol. Hemos estado en todos los momentos. La realidad es que hoy el equipo ha hecho un gran partido".

Final de año

"Si sacábamos adelante estos dos partidos, ya que de momento hemos sacado uno y el otro hay que sacarlo, completaríamos un año maravilloso. El esprint final que dimos el año pasado para meternos en Europa fue muy bueno, muy positivo. Este año es verdad que ha habido algunos momentos de dificultad pero en general el equipo sigue creciendo y va a mejor. Los futbolistas acaban dando, prácticamente en su totalidad, lo mejor de sí mismos. Están disfrutando con lo que hacen. Lo importante es tener el respaldo y el apoyo de nuestra afición y que no dejen de confiar en estos jugadores porque la realidad es que hacen las cosas muy bien, como hoy".