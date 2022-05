Expediente Dani Ceballos

El nombre de Dani Ceballos reaparece de nuevo en la actualidad del Betis. Tras finalizar la temporada con el título de la Liga de Campeones, el utrerano debe afrontar en los próximos días una decisión trascendental sobre su futuro, que pasa por continuar en el Real Madrid, con el que tiene un año más de contrato y que pretende ampliar su vinculación, o buscar una salida, con el equipo verdiblanco como destino preferente.

En el Betis la opción del regreso de Dani Ceballos siempre ha estado presente –la pasada campaña estuvo a punto de cerrarse su cesión en el último día del mercado estival–, aunque la decisión no corresponde en primer lugar a la entidad heliopolitana, que necesita que sea el centrocampista quien dé el primer paso.

Ceballos tiene claro que quiere más minutos de competición. Tras dejar atrás esa complicada lesión de tobillo que sufrió en los Juegos de Tokio, el utrerano no ha tenido la participación deseada en los planes de Carlo Ancelotti, por más que el técnico madridista lo haya elogiado siempre de manera pública y que incluso lo demostrase el pasado sábado, cuando Ceballos fue el segundo futbolista en entrar al césped en la final ante el Liverpool.

“Lo más importante ahora es festejar con la afición. No es el momento de hablar de futuro”, indicó Ceballos durante la celebración del título europeo con el conjunto madridista. “Cuando he estado disponible, el míster ha contado conmigo. Ahora es el momento de disfrutar después de una lesión muy grave. Hubo un momento en el que mi tobillo no respondía. Lo más importante es que ya no queda nada de eso y he rendido. Estoy muy contento por volver a jugar”, añadió el centrocampista, que no quiso mostrarse demasiado explícito sobre sus planes de futuro.

De esta forma, Ceballos se marcha de vacaciones para reflexionar y tomar una decisión. De parte de Ancelotti ya ha escuchado que será tenido en cuenta para la próxima temporada, aunque el técnico tampoco puede garantizarle todos los minutos, que se los volverá a tener que ganar con el mismo trabajo diario que ha venido realizando hasta el momento.

También aguarda Ceballos la posible competencia que pudiera tener para la próxima temporada, en la que únicamente se ha anunciado la salida de Isco de entre los jugadores que participan en su posición y en la que incluso el Real Madrid ha negociado la incorporación de Tchouaméni, uno de los medios franceses de moda.

Si finalmente Ceballos decidiera buscar una salida, el Real Madrid lo pondría en el mercado y tanto el utrerano como el Betis activarían sus opciones. El problema radicaría en las exigencias económicas del conjunto madridista, ya que la entidad heliopolitana está mirando al milímetro cualquier inversión e incluso antes de afrontar una operación de ese calibre necesitaría hacer caja.

El alto sueldo de Ceballos, que se colocaría entre los mejores pagados del Betis, no supondría un problema siempre y cuando su traspaso se produjera en unas cifras asequibles para la entidad verdiblanca, que alargaría la amortización con más años de contrato.

Ahí llegaría el momento de descubrir todas las cartas. Por un lado, el esfuerzo económico que estaría dispuesto a realizar el Betis para repatriar a uno de sus últimos canteranos de éxito; por otro, el del propio Ceballos, que siempre ha realizado numerosos guiños a la afición bética pero que también tendría que dar un paso adelante y dejar al lado otras posibles ofertas superiores.