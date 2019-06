Fabián será protagonista esta noche en la semifinal del Campeonato de Europa sub 21, de ahí que hoy El País haya publicado una entrevista con el palaciego, en la que éste analiza sus comienzos, expone su ambición y también habla de sus referencias futbolísticas cuando era más joven. "Mis ídolos fueron Capi o Joaquín", dice Fabián, que no pierde así su vínculo con el Betis.

Tras salir del Betis hacia el Nápoles el verano pasado, el zurdo ha continuado su progresión hasta meterse de lleno en la agenda de los grandes clubes europeos. "De chico siempre veía al Betis, mi equipo. Mis ídolos eran leyendas del Betis como Joaquín o Capi. Una vez que fui creciendo me empecé a fijar más en los centrocampistas. Sobre todo en Xavi. Porque yo siempre quise jugar en el centro del campo", expone el palaciego en esa entrevista.

"Dentro del campo tienes que estar a gusto porque si lo que haces no te divierte significa que no lo estás haciendo bien. El deporte puede ser hasta bonito cuando pierdes porque aprendes. Pero la mayor felicidad es ganar", asegura sobre esa ambición que lo está llevando a superarse en cada partido. "De pequeño siempre me gustó tirar a puerta. Pienso que cuando lo hago creo peligro. Confío mucho en mi tiro. Cada vez que encuentro un poco de hueco golpeo. Ya que no puedo llegar mucho al área pues trato de finalizar desde fuera", asegura sobre esa cualidad que posee con su disparo.