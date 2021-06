El Monterrey se ha fijado en Andrés Guardado como refuerzo. Así lo ha publicado el medio mexicano TUDN, que desvela el gran interés de Javier Aguirre, preparador de los Rayados, en poder contar con el actual jugador del Betis.

El Monterrey, además de intentar firmar a Héctor Moreno, también con pasado en LaLiga, ha sondeado a Guardado, al que todavía le resta un año de contrato (2022) con el Betis, donde siempre ha expresado sentirse muy a gusto y ha entrado este año bastante en los planes de Manuel Pellegrini.

La MLS siempre ha estado presente como opción para Guardado, que ahora ha sido sondeado con esta importante posibilidad de regresar al fútbol de su país. Mientras tanto, el medio centro se encuentra concentrado con su selección disputando la Final Four de la Nations League de la Concacaf en Denver.

Por otro lado, Guardado lamentó en rueda de prensa de la selección azteca el haberse quedado sin ser citado para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio: "Siempre me había quedado la espinita de jugar los Juegos Olímpicos. Fue hace más de un verano y la ilusión no se ha ido, simplemente las cosas se han presentado así. Jaime Lozano no ha visto oportuno meterme en la lista de refuerzos y ya está".

"Uno está para aportar y si no se me consideró, no pasa nada. Siempre se quedan cosas pendientes y para mí serán los Juegos Olímpicos", concluyó Guardado, uno de los referentes más importantes de la selección mexicana desde hace muchos años.