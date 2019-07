Los movimientos en el Betis en el mercado continuaron ayer en otra jornada importante de cara a las próximas incorporaciones, como es el caso de Borja Iglesias, de un lateral zurdo y de un portero, y a las posibles salidas que puedan producirse, además de la de Pau López, como la de Júnior.

El Betis, con el dinero que va a percibir con el traspaso del meta catalán al cuadro romano, tiene en mente poder acelerar, definitivamente, la llegada de Borja Iglesias, después de que el Espanyol haya dejado clara que su postura pasa por pagar los 28 millones de cláusula. Así, lo volvió a expresar ayer el director de fútbol profesional del Espanyol, Francisco Joaquín Pérez, Rufete, en rueda de prensa: "Borja Iglesias y Mario Hermoso están con el club a tope. En las conversaciones que hemos tenido han demostrado profesionalidad y compromiso, pero no se puede obviar el mercado. Nuestro trabajo es defender los intereses del club. No estamos haciendo nada que nuestra gente no quiera". No obstante, en el Betis confían en poder cerrar la operación, con la tranquilidad de tener ya todo acordado con el delantero de Santiago de Compostela por cinco temporadas.

También sigue trabajando el Betis en incorporar un portero, con una lista amplia de candidatos, con Sivera y Pacheco bien colocados. En el caso de la llegada de un lateral izquierdo, Álex Moreno continúa trabajando con el Rayo Vallecano mientras aguarda un acuerdo entre el cuadro franjirrojo y el Betis que no termina de cerrarse. Además, los verdiblancos estudian otros ofrecimientos, teniendo en cuenta la situación de Júnior, por el que el Barcelona, según indicó ayer Muchodeporte, ha vuelto a la carga con una oferta de unos 20 millones más algún futbolista, como Juan Miranda. El Liverpool también sigue al hispano-dominicano.