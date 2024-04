Betis: Guido, más cartel a la espera de su decisión

El futbolista del Betis Guido Rodríguez cuajó otra buena actuación en la victoria de los verdiblancos ante el Celta el pasado viernes.

Y es que ya sea acompañado por Marc Roca o por Johnny Cardoso, el pivote argentino sigue demostrando que en el equipo actual de Manuel Pellegrini es una pieza fundamental, tanto a la hora de cortar balones como de hacer circular la pelota y darle pausa cuando la situación lo requiere. Un nivel importante que eleva la incertidumbre en torno a su futuro, que es una incógnita que se resolverá una vez concluya la presente temporada.

En el Betis todavía no dan por perdido al futbolista, según comentó días atrás el CEO, Ramón Alarcón, en una entrevista en Radio Sevilla en la que desveló la idea del club de La Palmera de sentarse con el medio centro una vez concluya el campeonato: "Nos volveremos a sentar con Guido Rodríguez cuando acabe la temporada". Unas declaraciones del dirigente verdiblanco que cogió un poco por sorpresa al propio Guido, como se pudo comprobar en las declaraciones del jugador heliopolitano en zona mixta a la finalización del encuentro frente al conjunto vigués: "No sabía que desde el club se había dicho eso. Es lo mejor, esperar. No había oído que habían dicho eso, pero creo que es la posición adecuada".

Italia Juventus y Nápoles no pierden de vista al argentino, pues pretenden reestructurar la medular para la próxima campaña

Así, habrá que esperar a que concluya el curso para ver qué ocurre con la situación de un Guido Rodríguez que tiene un buen mercado, con clubes que vigilan de cerca su situación. En la Serie A, según avanzó AS, Juventus y Nápoles manejan muy buenos informes del jugador nacido en Sáenz Peña. Tanto los turineses como los napolitanos van a llevar a cabo una profunda reestructuración en el centro del campo para la próxima temporada y están muy atentos al desempeño de Guido en este tramo final del campeonato. Además, desde México, el famoso periodista del medio TUDN Gibrán Araige desveló que el América, ex equipo del jugador verdiblanco, está sopesando lanzarse a por Guido una vez finalice, este mes de junio, su contrato con el Betis. La más que probable salida de Álvaro Fidalgo, centrocampista del cuadro azteca, en los próximas semanas habría provocado que los mexicanos se hayan planteando la opción de poder recuperar al jugador argentino del Betis, que dejó un muy buen recuerdo en su etapa en las Águilas.

Vinculación El Betis no da por perdido al centrocampista, que también ha estado en la órbita del Barcelona y del Atlético de Madrid

En España, el nombre de Guido Rodríguez siempre ha estado vinculado al Barcelona y al Atlético de Madrid, que en el mercado buscan jugadores del perfil del futbolista formado en la cantera de River Plate. Por su parte, el Betis no arroja aún la toalla y confía en que en ese último intento pueda convencer a su 5, que a sus 30 años evalúa junto a sus agentes, qué decisión tomar, teniendo la ventaja de decidir al quedar libre. Los guiños de Guido en las redes sociales hacia una posible continuidad en Heliópolis han estado también presentes en este capítulo sobre su renovación, la cual es una de las grandes dudas en estos momentos de cara a la planificación del Betis para la próxima temporada. Mientras tanto, el cartel del pivote sigue creciendo en el mercado.