El Betis ha abierto un paréntesis al derbi para centrarse en el partido de esta noche, en el Benito Villamarín, frente al HJK Helsinki.

Con la clasificación para octavos de final ya lograda como primero, y pese a que el rival tampoco resulta demasiado atractivo, los verdiblancos se toman el partido con la seriedad que merece una cita europea. Con la importancia de querer cerrar la fase de grupos de forma inmaculada, sin conocer la derrota, y dándole importancia al hecho de que con una victoria las maltrechas arcas recibirían una importante cantidad de dinero (630.000 euros).

Pellegrini entiende que el aficionado heliopolitano tenga la mente en la cita del próximo domingo, pero tanto él como su cuerpo técnico y sus jugadores quieren terminar la competición europea con un buen sabor de boca ante una afición que responderá en la grada con una buena entrada. Una hinchada verdiblanca que, después del salto de Juan Cruz al primer equipo, podría ver, en función de cómo vaya el partido, a los canteranos Félix, Dani Pérez y Enrique –éste ya debutó con el primer equipo ante el Ludogorets–.

Y es que en cuanto al posible once inicial, en principio, el santiaguino realizará sus habituales cambios en todas las líneas con respecto al choque liguero disputado el pasado domingo en San Sebastián, sin obviar las bajas de Juanmi, Luiz Felipe, Joaquín y Guido Rodríguez, lesionados; y Loren y Montoya, no inscritos; mientras que Guardado ya está disponible tras cumplir sanción por acumulación de amarillas y no poder jugar en Bulgaria. Así, Ruibal, Édgar, Víctor Ruiz y Miranda estarían en defensa, con Paul y Guardado en la medular; Luiz Henrique, William Carvalho, Rodri; y Willian José.

El Betis tendrá delante a un HJK Helsinki que disputará en Heliópolis su último partido de la presente temporada, después de lograr recientemente su tercer título seguido en una liga finesa que a causa de las bajas temperaturas se juega entre abril y octubre. Pese a ser el club más laureado de Finlandia, con 32 trofeos de liga y 19 de copa, su pegada arriba en esta fase de grupos muestra que aún está lejos de codearse con equipos potentes, pues en cinco partidos disputados ha recibido diez goles y sólo ha hecho dos. Por ello, el HJK llega a esta última jornada de la fase de grupos con un solo punto en su casillero, gracias al empate (1-1) en su feudo ante el Ludogorets, por lo que pase lo que pase en el Villamarín será último del Grupo C.

El HJK fue eliminado a las primeras de cambio las dos únicas ocasiones anteriores que alcanzó la fase de grupos de un torneo continental: la Champions en el curso 1998-99, donde quedó cuarto, y la Europa League 2014-15, en la que fue tercero.

En cuanto al posible equipo titular ante el Betis, el conjunto finlandés pondrá en liza a sus mejores jugadores, con el fin de conseguir un triunfo que le permita recibir una inyección económica importante teniendo en cuenta que es un club modesto. Su entrenador, Toni Koskela, tiene aptos a todos sus efectivos salvo al defensa Valtteri Moren y al delantero Roope Riski, que serán baja segura por lesión. La principal duda es si el referente ofensivo es Anthony Olusanya, que jugó de inicio contra la Roma, o el ghanés Malik Abubakari, titular ante los verdiblancos en Finlandia.

Requiere por tanto el partido de esta noche la máxima atención por parte de un Betis que quiere aparcar por unas horas el derbi del domingo para cerrar con la mejor nota posible la primera parte de su concurso esta campaña en la Europa League.