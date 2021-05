Haro: "Hay que ir a ganar a Vigo, no podemos relajarnos"

El presidente del Betis, Ángel Haro, en los medios oficiales del club verdiblanco, mostró su satisfacción por la vuelta a Europa, pero dejando claro que espera conseguir un pase para la Europa League.

Triunfo ante el Huesca

"Era importante sumar. Estoy satisfecho. Este triunfo nos garantiza el año que viene estar en Europa, pero esto no ha terminado, queda un partido clave, hay que ir a ganar y no podemos relajarnos. No hay que celebrar nada. Ya vendrán los abrazos el lunes con la quinta o sexta plaza".

Liga Europa

"Dependemos de nosotros mismos para ser sextos y con opciones de ser quintos. Queda terminar la faena, no estamos de vacaciones y todos tenemos que concienciarnos de que es una noticia agradable, pero el partido importante es el del domingo".

Jugadores

"Estamos satisfechos con el trabajo que han hecho en una temporada complicada: Covid, cuentas ajustadas… Es importante estar en Europa. Ahora, a preparar el próximo partido ante el Celta de Vigo. No tener demasiado azúcar, luego de ese partido nos daremos los abrazos".

Vigo

"Es un partido crucial y veo al equipo mentalizado. Espero que los béticos disfruten después del partido del domingo".