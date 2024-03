Betis: Isco y Pellegrini, el visado para Europa

Isco y diez más. Ésa es una de las conclusiones que dejó la derrota del Betis en Vallecas. Ya avisó en la previa Manuel Pellegrini que tendría que ver los minutos que le iba a dar al de Arroyo de la Miel ante los franjirrojos y, finalmente, entró en el terreno de juego en el 53 en lugar de Johnny Cardoso.

Y desde el primer balón que tocó se vieron las tremendas ganas de un futbolista que es sin duda el líder de los verdiblancos por su calidad y por la mentalidad que atesora, llena de ambición y hambre junto a un potente carácter competitivo, el mismo que mantiene el técnico chileno, que tras ese tercer revés seguido no dudó en hablar de hacer una fuerte autocrítica para que en Montilivi retome el Betis la buena senda. Ese camino que lleva a Europa con el visado de Isco y Pellegrini.

Isco El futbolista de Arroyo de la Miel dio una buena imagen en su vuelta a jugar tras el parón por lesión

No dudó un segundo Isco en pedir la pelota nada más acompañar a Guido en el doble pivote, y a partir de ahí generar fútbol tanto por dentro como por fuera con su juego asociativo y sus pases en largo de tanta calidad. Incluso, en el minuto 88, tuvo una ocasión clara para haber reducido distancia en el marcador. Pero su buen trabajo no se reflejó en el marcador de los verdiblancos y tras el choque, como en otros momentos de la temporadas, lanzó un mensaje contundente: "Decepcionado por el partido y por la dinámica. Es difícil si queremos la clasificación para Europa, pero queda mucho, tenemos que revertir la situación y levantar cabeza lo antes posible. Tenemos que cambiar la actitud, tener un poco más de ambición. Ir a por los tres puntos desde el inicio. Tenemos que dar todos un poquito más y ser conscientes de lo que nos jugamos en cada partido. Ellos se jugaban la vida y han metido dos goles muy fácil. Si queremos estar en Europa no podemos fallar de esta manera".

La próxima cita de los verdiblancos será el domingo de la semana que viene en Vallecas (16:15). Y a buen seguro que Isco sale de inicio. Su físico es muy bueno, fruto de ese trabajo realizado desde el primer momento en el que conoció la lesión sufrida en aquel choque en Heliópolis ante el Getafe, y en los entrenamientos previos a ese partido ante el Rayo ya se vio la felicidad que desprende, consciente de los mucho que su equipo se juega en estas nueve jornadas que restan ya para que concluya el campeonato. Por eso, a buen seguro, Isco volverá a tirar del carro para ayudar al conjunto de La Palmera a conseguir el objetivo de volver a disputar competición europea un año más.

Pellegrini El chileno ha de recuperar la lucidez en la toma de decisiones: onces iniciales y lecturas de partido

Pero además de Isco, en esa lucha por Europa, necesita el Betis la mejor versión de Manuel Pellegrini en la toma de decisiones, tanto a la hora de confeccionar los onces iniciales como, sobre todo, en la lectura de los partidos. No termina de estar acertado últimamente el Ingeniero, pero sigue teniendo el respaldo de una gran mayoría del beticismo y del propio club de Heliópolis, reflejado en la figura del nuevo director deportivo, Manu Fajardo, quien salía a respaldar la figura del chileno y demostrar la confianza del club en su trabajo. Ahora, serán los resultados los que vayan marcando un camino que en Heliópolis esperan que acabe con buen pie, con el objetivo cumplido. Así, Isco y Pellegrini portan el visado del Betis para Europa.