El Betis siguió ayer preparando la vuelta de la competición en la ciudad deportiva con una noticia muy positiva, el regreso de Joaquín al trabajo con el grupo. El capitán del cuadro verdiblanco ha estado en los últimos días realizando un plan de trabajo específico, de forma individual, para mejorar y potenciar su estado físico, con el fin también de evitar posibles lesiones, incluso, antes del regreso de la Liga, pues el portuense tiene entre ceja y ceja estar lo mejor posible de cara al derbi del próximo 11 de junio.

Joaquín, que se integró en un grupo compuesto por Barragán, Álex Moreno, Carvalho, Sidnei, Mandi, Canales, Tello, Lainez, Guido Rodríguez, Borja Iglesias, Joel y los canteranos Robert González y Dani Rebollo, ya confirmó, con su habitual humor en los primeros días de trabajo en la ciudad deportiva, que le iba a costar coger el ritmo de la competición. "Desde el staff técnico te llevan un control y un seguimiento, y hacerlo cada uno individualmente cuesta un poco más. Parece que no he hecho nada durante este tiempo porque llevo entrenando dos días en el campo y estoy tieso", manifestó en el programa Confinados de Eurosport, pero con el paso de los días y con el trabajo y supervisión de los preparadores físicos, ha empezado a sentir mejores sensaciones, hasta el punto de reincorporarse ayer con sus compañeros.

Al capitán siempre le costó arrancar y durante el confinamiento ya mostró su preocupación

En este sentido, el propio Rubi ya indicó en su reciente comparecencia ante los medios comunicación la importancia que tiene dosificar bien a Joaquín, una pieza para él fundamental y de la que espera mucho en las once jornadas que quedan para que acabe el torneo: "Los parones no le facilitan las cosas y si ha estado dos meses en una situación que le cuesta hacer otras cosas que hace… Pero lo he visto mucho mejor de lo que me esperaba. La alegría no la pierde. Está encantado de volver a corto plazo. Pero con él vamos a ir dosificando la carga para que cuando se vuelva a competir pueda estar al máximo nivel. Lo que estamos trabajando es para competir un mes. Vamos a trabajar con cada caso y Joaquín es un caso especial. Ya hemos tenido que pararlo un poco. No sé si decidiremos que esté a medias entre el gimnasio y fuera… Pero sí que digo que espero tener a todos a nuestra disposición de cara al derbi. Todos han vuelto bastante bien y quiero que Joaquín esté disponible y que sea el Joaquín que lleva 10 goles esta temporada. El derbi es el primer partido y el más importante. Pondré a los que estén en mejor condición. Ya me conocéis".

Joaquín, con el trabajo junto a los preparadores físicos, va encontrándose cada día mucho mejor

De esta manera, el preparador de Vilasar de Mar dejaba claro que la situación de Joaquín no era la misma que la del resto de sus compañeros, y que lo trataría, como así ha sido, con mucha atención y precaución, de ahí el trabajo individual que durante todos estos días ha llevado Joaquín en solitario tanto en el gimnasio como sobre el terreno de juego.

El de El Puerto sigue manteniendo la alegría en el vestuario junto al resto de sus compañeros

Hasta el momento del parón, Joaquín llevaba en Liga un total de 26 encuentros disputados (1.716 minutos), con un balance de ocho goles y dos asistencias, cuajando una buena temporada que se vio frenada por la pandemia. Ya durante el confinamiento, el portuense mostró en las redes sociales cierto pesar por el frenazo sufrido debido a lo que le cuesta coger la forma y arrancar el campeonato, pero con la llegada del trabajo a la ciudad deportiva y el reencuentro con sus compañeros, el jugador verdiblanco se siente mucho más cómodo y motivado con la evolución en el día a día en Los Bermejales. Tanto es así que cada vez se va encontrando en mejor forma física, apuntando directo al derbi, un compromiso clave para el Betis de cara a tomar impulso para poder ir escalando puestos en la clasificación.