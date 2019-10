El capitán del Betis, Joaquín, mandó ayer un mensaje cargado de confianza en cuanto al futuro de los verdiblancos. El portuense apuesta por el trabajo del cuerpo técnico y de sus compañeros para escalar puestos en la tabla y meterse en la zona de pelea por los puestos europeos, y todo sin olvidar su renovación con el club verdiblanco y el deseo que tiene antes de colgar las botas: lograr un título en Heliópolis.

Cuestionado ayer por los motivos por los que el Betis está en la parte baja de la tabla, Joaquín, entre otras cuestiones, habló del proceso de cambio que está sufriendo el cuadro bético con la salida de Quique Setién y la llegada de Rubi: "Cada uno tiene su idea y concepto. Este equipo venía haciendo un fútbol de más toque, de más pausa y control del balón, y ahora somos más agresivos, tenemos más verticalidad a la hora de atacar. Esos conceptos nuevos que ya los hemos visto hay que intentar machacarlos".

Cambio de estilo "Tenemos una filosofía nueva, antes hacíamos un fútbol más de toque y ahora somos verticales"

"De puertas hacia dentro estamos tranquilos. Confío y creo en este equipo. Esperemos que este domingo ante la Real veamos un equipo agresivo, compacto, en todas las líneas hay un gran equipo para sacar partidos adelante. Estos últimos años el equipo ha tenido una idea y filosofía muy clara en unos conceptos. No es fácil ahora adaptarse a unos conceptos nuevos. Tenemos una filosofía nueva y está claro que eso vamos a intentar cambiarlo lo antes posible", recalcó el portuense, que también insistió en el hecho de evitar que los rivales se adelanten casi siempre en el marcador: "Sí, lo hablamos porque nos ha pasado muchas veces. Aun así hemos sido capaces de sacar resultados adelante. Tenemos que empezar bien los partidos, ése es nuestro primer objetivo. En cuanto nos pongamos por delante vamos a ver un Betis más compacto y convencido".

Además del futuro más inmediato del Betis, Joaquín, en el plano personal, indicó en que no habrá problemas para renovar: "Está hablado. No hay ningún tipo de negociación porque no creo que haga falta. Estamos esperando el momento para que nos podamos sentar y cerrarlo".

Renovación "Vamos a ir de año en año, no estamos para firmar muchos más; me siento muy bien, fuerte"

Eso sí, el canterano del conjunto bético dejó claro que será por una temporada: "Vamos a ir de uno en uno. No estamos para firmar muchos más. La edad, al final, está ahí. Me siento fuerte, bien. Estoy disfrutando, pero eso es secundario. Para mí, lo importante es coger esa racha positiva donde el equipo crea y seamos capaces de sacar partidos adelante. Hay plantilla para engancharnos lo antes posible a la zona media alta y pelear por el objetivo de estos años, para eso crecemos en plantilla".

Ganar un título "¿Ganar la Liga Europa en el Sánchez-Pizjuán? Los sueños son caros y bonitos, ¿por qué no?"

Fruto de ese crecimiento que ve Joaquín, éste expresó, preguntado si le haría ilusión ganar la Liga Europa en 2021 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, su deseo de retirarse en el Betis a lo grande: "Los sueños son caros y bonitos, pero ¿por qué no? Siempre he tenido la ilusión de retirarme en un momento bonito. Uno intenta irse por la puerta grande, pero no es lo que me preocupa. Ojalá me pueda retirar en un momento especial, donde el Betis esté en Europa o pueda lograr un título deseado desde hace tantos años. Estamos en el camino, llevamos varios años haciendo las cosas bien. Cada año exprimiendo la plantilla. Cada vez aumentando de nivel y exigencia, y esto te lleva a un camino, pelear con los mejores y jugar finales y tarde o temprano va a llegar porque tenemos armas para poder hacerlo".