El capitán del Betis, Joaquín, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en los medios oficiales del club verdiblanco en la que ha tratado los siguientes temas:

Arranque de Liga

"Es verdad que llevamos algún que otro partido en el que nos pasa circunstancias que no son lógicas tampoco. En el más reciente, nos cuesta dos expulsiones. Minuto diez, la cantidad de minutos con un hombre menos... Remas en contra ante un equipo muy agresivo, pero nos supimos, de alguna manera, reajustar, intentar de tener presencia en el campo y por momento fuimos superiores y de ahí el empate. No tenemos esa suerte de encarar bien los partidos. Contra el Leganés vimos que si entramos bien el resultado es diferente y es lo que nos falta".

Partidos de once contra once

"Cuando te quedas con un hombre menos lo normal es que pierdas. Llevamos dos partidos, Leganés y éste, en los que hemos sabido remontar. Lo que queremos queremos es que llegue ya el viernes, encontrarnos con nuestro juego, filosofía y hacer 90 minutos como nosotros queremos. Afrontar el partido como nosotros queremos".

El papel de los árbitros con las amarillas y las expulsiones

"Hay que pararse un poco a pensar. Al final, esto es fútbol, un deporte de contacto. No se le puede quitar esa vida, que es lo que engancha. Nos parece muy positivo y que de alguna manera todo avance y se vayan eliminando errores, pero hay que tener en cuenta que en el fútbol, muchas veces, hay pisotones sin querer y al fútbol se juega con el pie. En cualquier carrera o acción puedes pisar a alguien y esa patada ha sido una disputa sin intención y eso hay que medirlo. Si no, vamos a ver tarjetas y expulsiones".

El Betis, el que más faltas recibe y el que más expulsiones lleva

"Lo vimos contra el Getafe. Somos un equipo que nos gusta darle continuidad al juego, jugar al fútbol, que no hay parones y otros equipos están en el lado contrario. Están en todo su derecho, pero los árbitros deberían de conocer este tipo de facetas en algunos equipos y saber que esto ni para el espectáculo ni el fútbol es bueno. No queremos que nos regalen nada, pero que tampoco nos perjudiques. Somos un equipo deportivo, queremos igualdad y que haya fútbol".

Entrada a los partidos

"No sé si es mala suerte o circunstancias que nos están pasando, pero yo prefiero dar primero que me den a mí. En el fútbol esto te supone muchas cosas. Supone ponerte por delante en el marcador, coger moral... Cuando te pasa al contrario, todo se vuelve muy cuesta arriba. Ya es difícil ganar con once, pues imagínate con diez. La personalidad que tuvo el equipo, la fortaleza para empatar y no perderle la cara al partido, pero lo normal es que no pase. Hay que salir con otra motivación o hacer otra cosa para que el Betis entre bien, que el equipo vaya entrando en el partido y con el resultado a favor, o al menos igualado para tener nuestras opciones".

Proceso de cambio de Setién a Rubi

"Al final, cuando esto cambia, o se cambia de entrenado cada uno tiene su estilo y filosofía. El equipo sigue teniendo una identidad clara, ser protagonista y tener el balón. Intentamos ser más agresivos o directos a la hora de atacar, de tener menos transición en medio campo y buscar la portería más rápido, con conceptos diferentes que el equipo tiene que ir cogiéndolos y en defensa ser más agresivos. Ante una buena defensa, tener un buen ataque. Los equipos que trabajan bien defensivamente y mantienen la portería a cero siempre van a tener opciones de ganar partidos. Tenemos un equipo arriba muy potente, y siempre vamos a tener opciones de marcar y eso de tener la portería a cero nos va a dar vida".

Relación con Rubi

"Con el míster, bien. El cuerpo técnico es muy trabajador. Es un cuerpo técnico que viene con mucha ilusión, ganas de trabajar, de hacer casas importantes. El Betis es un equipo donde te ilusionas y sabes el potencial que tiene este club, su afición, esto se contagia. Estamos en un momento en el que todo el mundo quiere aportar y este cuerpo técnico es lo que intenta. Rubi y sus compañeros, desde el primer día dijeron que venían con ganas de trabajar y hacer cosas importantes y en ese aspecto estamos felices".

Cambios con Rubi

"Veníamos de dos años con Quique en los que había una identidad clara y dependencia importante. El equipo estaba hecho con la filosofía de Quique y entonces cambiar todos esos conceptos, cuando un equipo está hecho para jugar, tener el balón y ser protagonista no es fácil, pero el concepto y filosofía es la misma y de alguna manera tenemos que coger los conceptos nuevos".

Objetivo: Europa

"Muchas veces ha hecho más daño de lo normal. Nosotros veníamos de años de hacer alguno mejor que otro, quedar en mitad de la tabla, y con el cambio de Quique nos metimos en Europa. Que nadie lo esperaba, que no era lo primordial. Y ahora es estar en Europa sí o sí. Eso todos queremos y nuestro objetivo es estar arriba, porque ésa tiene que ser la ambición del futbolista bético. Queda mucho, que no es fácil también. Hoy en día los equipos se refuerzan bien y cualquiera te puede ganar. Partido a partido, pero con la idea puesta de estar entre los cinco o seis primeros, ésa tiene que ser nuestra meta. No podemos pensar en quedar el 10, sino se queda el 14. Tenemos que estar entre los mejores".

Titular en el Betis

"Si estoy aquí es para jugar, sino me quedo en mi casa. Al final es el vivirlo y sentirlo. En la vida hay que hacer lo que uno siente y si no los sientes pues mejor dedícate a otra cosa. Pero mientras que lo sientas y te sientas fuerte y con ilusión hay que tirar para adelante. Me siento fuerte, con ilusión y ganas. Creo que estoy en un momento en el que que la experiencia me ayuda muchísimo. A sumar y a ser uno más, no quiero tampoco que me regalen nada. Yo estoy aquí para ayudar y aportar".

Futuro

"¿Hasta cuándo? Esta pregunta no es fácil. Uno en estos momentos lo que no quiere es... No sé, que sobre o que pases esa línea de decir a lo mejor... Mejor no forzar las cosas. Tampoco quiero estar de más. En eso voy a intentar ser justo. Por el Betis y por mí. Cuando lo he hablado con compañeros y amigos retirados me han dicho lo mismo: 'tú lo vas a ver'. Yo también me tendré que dosificar y mi rol lo entiendo. Yo estoy aquí para jugar y para ser uno más y aportar en el vestuario, al cuerpo técnico y al club".

Contrato en blanco

"Sí, lo hemos comentado con el club. A mí me gustaría continuar. Por la mente no se me ha pasado retirarme. Lo hemos hablado, sí, una charla normal. No sé si ahora o más adelante intentaremos de prolongar el contrato un año más. Sin prisas y sin forzar nada porque no es necesario".

Cariño de la afición

"El día del Leganés fue impresionante. Cuando me cambiaron y me aplaudieron fue increíble. Salir ovacionado de esa manera en el Villamarín... cada vez salgo más ovacionado. Es un privilegio y una alegría de alguna manera el que la gente te tenga esa admiración y ese respeto. Es el valor y el tesoro más importante que yo me voy a quedar para mí, para que el día de mañana mis hijas sepan quién es su padre y lo que ha vivido su padre. Esas es una de las herencias más bonitas con las que me voy a quedar, el cariño de la gente".