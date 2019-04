Además de tres puntos que rompieron la mala racha, el Betis también sumó ante el Villarreal la noticia positiva de la recuperación de Júnior. El hispano-dominicano disputó la recta final del encuentro, en lo que fue una primera toma de contacto para recuperar sensaciones.

Tras la recaída de su lesión muscular, tanto el cuerpo médico como el jugador han sido muy prudentes para su regreso a los terrenos de juego. Todos querían evitar un nuevo retroceso, de ahí que no se marcasen plazos ni fechas, aunque en la cabeza de Júnior sí estaba llegar a tope para el derbi, una cita que se perdió la pasada temporada por la lesión de rodilla sufrida en San Mamés. "No me quise marcar metas porque me podía frustrar un poco, pero todo el que me conoce un poco sabía que quería estar listo para el derbi", reconoció el lateral izquierdo tras vencer al Villarreal, un triunfo que aumenta la autoestima del equipo antes de una cita tan especial como la del sábado en Nervión.

"Cada derbi que se presenta es nuevo. Las sensaciones son buenas y tenemos la semana para prepararlo. Será un partido muy bueno para el espectador, no sólo para Sevilla. Es un ejemplo, un clásico que va más allá, pero debemos saber que empezamos de nuevo, que nos volvemos a examinar. Ante el Villarreal era importante recuperar la autoestima, hay que llevarla alta para competir en un partido de esa trascendencia", señaló ayer Serra sobre el estado del equipo para el duelo ante el Sevilla.

"Están mentalizados, saben lo que supone este partido a cualquier bético, el compromiso y la actitud con la que hay que jugar. Tenemos buena plantilla y un cuerpo técnico que también es conocedor, y con buenas experiencias. No han perdido en los partidos que hemos jugado, hay que seguir apoyando, protegiendo, pero no molestar", indicó Serra Ferrer, que no quiere influir en las decisiones del entrenador: "No hay que hacer declaraciones que puedan desviar la concentración o la seguridad, no es lo adecuado. Esto es respetar y no molestar. Si me preguntan, digo lo que pienso, si no, dejo que se trabaje".

Precisamente, la posibilidad de incluir a Júnior en el once inicial será una de las incógnitas en los planes de Setién. Aunque Tello ha venido destacando en los últimos partidos, el técnico cántabro siempre ha valorado los conceptos defensivos del hispano-dominicano.

"Que todos estemos disponibles es un quebradero de cabeza para el míster, pero es una semana muy bonita y queremos preparar con todo este derbi", añadió Júnior, que ha regresado a las órdenes de Setién en el momento justo de la temporada.