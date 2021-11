Javi Pereira: "Debemos tener más el balón"

El Levante, rival del Betis este domingo en el Benito Villamarín, aún no sabe lo que es ganar en la Liga. Ni la llegada de Javi Pereira, sustituto de Paco López en el banquillo granota, le ha dado todavía ese plus al equipo, aunque el técnico sigue confiando en sus jugadores. "No firmo el empate, quiero ganar cada partido", ha expresado Pereira, que también ha ofrecido algunas claves del partido.

"El Betis es un riival difícil, cuenta con muchas individualidades, con etiqueta europea. Jugaron el jueves pero tienen una amplia plantilla que le permite rotar. Tiene un buena calidad individual y buena organización colectiva. Te somete con esa calidad individual que tienen jugadores como Canales y Fekir. Tendremos que ser solidarios en fase defensiva e intentar hacerles daño en fase ofensiva. Debemos intentar tener el balón porque no podemos pasar tanto tiempo en fase defensiva", ha comentado el técnico del Levante, que sí espera que le pueda beneficiar el estilo de juego del equipo bético: "Ellos juegan más con las individualidades y se desordenan más. Pero ese desorden te produce desequilibrios y desajustes en la estructura defensiva, pero también les hace dejar espacios. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar ordenados y disciplinados para hacer nuestro partido".

Y es que Pereira acude a por todas a Heliópolis. "Yo no firmo nada, quiero ganar cada partido. Pero porque yo lo diga aquí no vamos a ganar. Tenemos que trabajar bien cada entrenamiento e intentar hacer las cosas bien el domingo que es donde se demuestra. Tenemos que conseguir los puntos que nos den la permanencia", ha asegurado el técnico, que ha confirmado la baja de Melero: "Sé que ha tenido problemas musculares y que está en proceso de recuperación con los médicos y readaptadores. Es un jugador muy importante y deseamos recuperarlo cuanto antes".