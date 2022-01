López Catalán: "Nos parece que la sanción no es correcta"

El Betis no comparte las decisiones del Juez Único de Competición y de la Comisión Antiviolencia, que han ordenado y solicitado el cierre del Benito Villamarín, respectivamente, y así lo expresó el vicepresidente, José Miguel López Catalán, que tildó la sanción de "desproporcionada", a la vez que insistió en la tesis bética de investigar todo lo que sucedió desde el momento de la agresión hasta que De Burgos Bengoetxea decisió suspender el derbi. "Nuestros jugadores y nuestro entrenador están abochornados de la actuación del sábado pasado de ciertas personas", señaló el dirigente verdiblanco a los medios oficiales del club.

"Nos parece que la sanción es desproporcionada y nos parece que hay otros precedentes que no se han tenido en cuenta. Lo que fue el partido del sábado fue normal con un hecho aislado, que fue un energúmeno que lanzó ese objeto. El club ha cumplido las normas de seguridad, ha colaborado con la Policía y las fuerzas de seguridad. Nos parece que la sanción no es correcta. Tenemos trabajo para apelar y vamos a defender a nuestra afición y a nuestro club", señaló López Catalán, que rechazó las conductas violentas: "La violencia hay que erradicarla del fútbol. Tenemos claro que no se puede arrojar objetos en el autobús, en el estadio o ningún sitio. Los hinchas se tienen que comportar y la violencia es condenable".

El vicepresidente bético también hizo un relato de lo sucedido. "Echando la vista atrás, el derbi fue muy intenso, tanto el sábado como el domingo, y desagradable. Lo ganamos pero nos dejó muy mal sabor de boca. Todos los que estuvimos en el campo, vimos un partido disputado en buena lid y fue un hecho puntual. Ese objeto lanzado era homologado y aprobado por la policía con su peso y tamaño normal. Hemos visto en la resolución de que el club no ha hecho bien el tema de accesos al campo y eso no ha pasado. El agresor está detenido, no entrará más en el campo del Betis. Hay que bajar la pelota al suelo, con tranquilidad y nosotros con respeto luchar por el Betis y nuestra afición", relató López Catalán.

El vicepresidente, además, insistió en la tesis bética de investigar todo lo que sucedió tras la agresión a Joan Jordán. "Tenemos que separar dos cosas. Por una parte el lanzamiento del objeto y las sanciones y ese procedimiento que está abierto y que recurriremos, pero nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias en todo lo demás que pasó. Es muy importante que se abra una investigación, que se depuren responsabilidades. Es muy grave que con una actuación de ese campo se haya cerrado el campo y suspendido el partido, que los béticos se hayan perdido el derbi. El fútbol son valores, de humildad, trabajo y juego limpio. Lo tenemos que hacer por nuestra afición, pero también por nuestros jugadores y nuestro entrenador que están abochornados de la actuación del sábado pasado de ciertas personas. Lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas y el apoyo de los diferente comités de ética, de la federación, y que salga a la luz todo", señaló.