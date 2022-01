Recurso, suspensión cautelar y algo más

Competición, por su parte, ya remitió al informe médico presentado por el Sevilla sobre las lesiones sufridas por Joan Jordán, que no era desmentido por las imágenes enviadas por el Betis. "El club local aporta la sospecha de que las reacciones lesivas que ofrecía el citado jugador podrían haber sido inducidas por terceros, si bien, las pruebas de tal aseveración se consideran por este Juez carentes de la fuerza probatoria necesaria como para desacreditar el contenido del informe médico emitido por el especialista del Hospital Quirón Salud, así como tampoco desvirtúa el contenido del acta arbitral. En cualquier caso, la sospecha lanzada por el Real Betis Balompié, SAD referente a que terceros hubieran podido inducir en la reacción del futbolista agredido podrá ser objeto, en su caso, de procedimiento independiente al presente, entendiendo este órgano que no procede enjuiciar, en este momento procesal, dichas conductas que el club desliza en sus alegaciones", indicó el Juez.

"Algún castigo iba a haber, para mí más grave fue suspender el partido. No tengo nada que comentar, hay un órgano competente que habrá tomado una decisión según lo que investigó", expuso ayer Pellegrini acatando la sanción, aunque sí fue más contundente a la hora de valorar los hechos: "En el fútbol nunca hay que dar ventaja, jugar fuera de tu campo es una ventaja para el rival que toque, pero se hizo más daño hacia la gente no continuando el partido en ese momento, que pudo ser continuado sin problemas, que estar ahora dos partidos sin acudir a su estadio. Es un tema cerrado, hay un órgano competente y decidió".

Rubiales insiste en la ejemplaridad

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, volvió a manifestarse ayer con dureza para condenar el incidente del derbi. "Se ha tomado una medida contundente con el Betis. Esto puede ser elevado a otros órganos, fuera de la RFEF, que tienen la oportunidad de verificar si se quiere mantener una línea de cero tolerancia con estas acciones o no", ha indicado el máximo dirigente del fútbol español durante unas jornadas con la Federación Aragonesa. "Quiero volver a hacer una llamada a todos los que estamos en el mundo del fútbol. El fútbol es un lugar para ir a divertirse, no para hacer estos vandalismos y estas maneras de actuar que no tienen ningún sentido y que volvemos a condenar de manera enérgica", añadió.