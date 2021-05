Mandi: "Con esta afición no te puedes relajar, es exigente, y el club está creciendo por eso"

El Betis ha rendido un pequeño homenaje de despedida a Mandi en el estadio Benito Villamarín, y el central ha expresado su emoción en los medios oficiales del club verdiblanco.

"Muchos recuerdos aquí, después de tanto tiempo te quedas con todas las cosas, bien o mal", ha indicado Mandi, que definía al club en una palabra, "exigente": "En una palabra, exigente. Increíble, en este club con esta afición no te puedes relajar. Eso es lo que me ha gustado, este club está creciendo por eso, no te puedes relajar nunca y tienes que rendir al máximo".

"Al salir de Francia quería encontrar esto, encontrar un club así, exigente, y lo he encontrado", continuaba explicando Mandi, que se queda con algo marcado, escuchar el himno al salir a jugar: "Cuando sales, el himno es increíble. Hasta los rivales nos decían eso. El ambiente es espectacular. Cincuenta mil personas cantando pone la piel de gallina. No me gusta vender humo, pero soy un bético más. Este club es para toda la vida en lo profesional y personal porque he crecido como hombre también".