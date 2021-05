Pellegrini: "No estamos pendientes del Villarreal, sino centrados en ganar al Celta"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Celta, tratando diferentes temas.

Preparación del partido ante el Celta

"Se prepara de la misma manera que los partidos del resto de la temporada. Especialmente, los de estos cuatro meses. Con la ambición de conseguir un logro y esperamos que eso se refleje mañana en el campo. Nos medimos a un muy buen rival al que vamos a intentar superar".

Fekir, Carvalho y la Eurocopa

"Me alegro siempre por los jugadores convocados por sus selecciones. Lo lamento mucho por los que no están, caso de Nabil, que hizo una buena temporada. Eso siempre debe servir de motivo de ambición y exigencia personal. Va a tener que rendir más, lo lamento por él pero en ningún caso lo va a perjudicar, sino lo va a ayudar para recuperar el puesto de convocatorias anteriores".

Charla motivación ante el Celta

"Queremos concretar una ilusión que la hemos generado nosotros de acuerdo actuaciones y al espíritu de equipo. Desde diciembre el equipo tuvo un cambio importante, veníamos de una mala racha y sobreponerse a eso, con una temporada anterior bastante mala, le da doble mérito al plantel. Es cierto que vamos a estar en Europa, si me decían estos cuatro meses atrás lo firmamos todo. Pero el equipo demostró más y a ver si concretamos esta ilusión".

¿El Villarreal estará pendiente de la final?

"El Villarreal tiene una final importante, pero también se prepararon para hacer un plantel para jugar Champions o Europa League. Por otro lado, creo que siempre es fundamental que no dependa de ellos. Es importante depender de uno y no de pender de lo que el rival haga en el otro partido. Van a salir a ganar y no tengo ninguna duda".

El Celta

"Conozco a Coudet. El Celta dio un paso tremendo trayendo a este entrenador. Ha tenido un repunte extraordinario en cuanto a juego y me alegro mucho por él. Es un técnico con gran futuro que viene aquí a triunfar en Europa. Le va a inculcar a sus jugadores la importancia de acabar ganando. Depende todo de lo que nosotros hagamos".

Jugar con público

"Tampoco es una justificación si no logramos ganar que haya 2500 personas. Lo más justo hubiera sido igual para todos, pero no nos podemos agarrar a esto para justificar un mal resultado".

El Villarreal, ante un Madrid que quiere ser campeón

"No estoy en la mente del técnico y jugadores del Villarreal. Para mí lo más importante es que no tenemos que estar pendientes del Villarreal, sino superar a un buen equipo como es el Celta. Ha sido una muy buena temporada, pero hemos tratado de mentalizarnos para siempre querer un poco más y tenemos una oportunidad para ir a la Europa League y no a la Conference. Vamos a pelear el partido como todos".

¿Espera más refuerzos este verano que la pasada temporada?

"Veremos el lunes la planificación en cuanto a nombres y cosas de la próxima temporada y teniendo en cuenta la realidad del club. Pero en este momento no lo tengo en la cabeza porque estoy centrado en acabar bien esta temporada y ya veremos la próxima".

Borja iglesias, ¿prioridad de que se quede?

"El lunes empezará la próxima temporada. No pienso en qué jugadores se vayan o queden, sólo pienso en ganar este último partido y tratar de ser sextos, y si se puede quinto. Nosotros necesitamos ganar y en eso estamos. El lunes ya veremos la otra parte".