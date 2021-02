Pellegrini: "Estamos en el camino correcto"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ofreció una interesante rueda de prensa tras el triunfo de su equipo en Villarreal.

Penalti del VAR

"En primer lugar, estoy muy contento por el triunfo. Superamos a un rival complicado en su casa, un gran equipo que pelea por puestos europeos. Era el rival al que había que recortarle ventaja, un partido de seis puntos. Fue un partido bueno de inicio hasta el final, apareció ese penalti que el VAR, si bien no nos crearon muchas ocasiones aunque tomaron el control del partido. Creo que desgraciadamente el VAR no está para arbitrar los partidos, sino para corregir errores garrafales de los árbitros: un fuera de juego o si un penalti es dentro o fuera… Me pareció un mal uso del VAR".

Solidez defensiva

"Quedé contento con el trabajo defensivo. El Villarreal es un equipo ofensivo, que mueve el balón rápido y tiene grandes delanteros, pero lo dijimos durante la semana. Tuvimos una semana frustrante y dolorosa, pues en ambos encuentros creo que fuimos superiores a nuestros rivales, Athletic y Barcelona. Veo al equipo competitivo y vinimos aquí sin temor a ganar y creo que fuimos bastante superiores al Villarreal, que no creó ocasiones de gol hasta el VAR".

Fekir

"No tenía obsesión por marcar, no saco a Fekir del campo porque es desequilibrante, trabaja con balón, genera ocasiones y logró marcar. Su nivel ha sido siempre muy bueno, marcando o no, desde hace un tiempo largo".

Paso al frente para Europa

"Este es un partido que ganamos al Villarreal, hay que seguir descontando puntos, estamos a tres del Villarreal y a cinco de la Real Sociedad. Esto es la continuidad de finales de diciembre, levantamos el nivel. Es la constatación de que el Betis está en la senda correcta. Ahora, tenemos al Getafe, que es un difícil. Nos va a poner las cosas muy difíciles. No pensamos en Europa ni mucho menos, sino en el viernes. El resultado no ha sido producto de un mal arbitraje".

Partido táctico

"Sólo habían perdido con Barcelona y Sevilla. Hacía tiempo que el Betis no ganaba aquí. En la charla dije que había que ganar aquí, salir a por los tres puntos y nada de especular. Cometemos menos errores en defensa. Muy concentrados. Y en ataque cuando tenemos jugadores creativos como Canales y Fekir hay libertad de movimientos para generar espacios. Hicimos dos goles, pero tuvimos más ocasiones después del 2-0".

Rendimiento del equipo

"Veremos a dónde nos alcanzan los puntos. A pesar de la frustración el equipo no se vino abajo. Estamos en el camino correcto. Conozco el espíritu del hincha del Betis, como le gusta que se entregue en el campo su equipo y el Manquepierda viene relacionado con eso, de darlo todo. Ya desde diciembre veníamos bien, enero y febrero son dos meses buenos en rendimientos y ahora mantener esta regularidad. Ya la parte baja la pasamos, si hacemos dos tramos bajos es imposible aspirar a estar arriba. Ojalá podamos mantener este rendimiento hasta final de temporada".