El Betis no sólo busca en Manuel Pellegrini conocimiento futbolístico, sino también a ese líder que el club necesita en el área deportiva, un gurú particular para el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, que necesitan resultados inmediatos con los que justificar esta apuesta para el banquillo. "Con Manuel vamos a maximizar nuestras posibilidades de éxito", indicó Haro en la presentación que realizó al chileno, un técnico de dilatada experiencia, como se evidenció en un mensaje que sólo tocó las teclas previamente marcadas.

Pellegrini exhibió sintonía con los dirigentes, tanto al hablar del crecimiento del club como cuando valoró a la actual plantilla. Y también dejó claro que cualquier mejora pasa por ganar, más allá de que el estilo de juego que tratará de imprimir mantenga ese gusto por el balón. "El club ha tenido avances, pero eso tiene que ir de la mano de lo deportivo, si no es difícil para una institución seguir creciendo. Mi principal objetivo será dar ese salto de calidad en la parte deportiva", aseguró Pellegrini, quien incidió en cómo sería su Betis ideal para el próximo año: "Me gustaría que jugara bien y aunque hay que ganar, hay distintas maneras de hacerlo. Quiero ser un equipo atractivo y que marque goles, que la hinchada venga no sólo a vernos ganar 1-0, sino a un equipo que trata de ganar por los máximos goles posibles. Por el plantel que tiene el Betis, quiero hacer un equipo ganador y gustador. Aunque los resultados no siempre están de la mano de un técnico, vamos a hacer todo lo posible para mantener un equipo equilibrado y que gane. En este deporte hay que ganar".

Precisamente, ese mensaje de la necesidad de aumentar las victorias de un equipo que en las dos últimas Ligas ha perdido más partidos de los que ha ganado ya apareció antes en el discurso del presidente. "La exigencia tiene que ser nuestro día a día, ganar tiene que ser una obligación y debemos estar en Europa de una forma asidua. Nos gustaría que ayudaras a irradiar esta exigencia de arriba a abajo en el club", le expuso Haro a Pellegrini antes de que el chileno tomase la palabra durante la mayor parte del tiempo del acto de presentación.

"Tenemos una buena plantilla en el sentido de buenos jugadores de manera individual, pero necesitamos un liderazgo para que este conjunto de hombres se convierta en un equipo competitivo y que la tónica habitual sea ganar", le añadió el máximo dirigente bético, en otro guante que también fue recogido por Pellegrini a la hora de valorar el nivel del equipo. "Hay que empezar un trabajo nuevo con una base realizada. Le tengo confianza al plantel, aunque luego haya algún cambio de nombres. Estoy convencido de que hay un plantel de exigencia alta. Hay un grupo de jugadores que pueden responder a un nivel más alto", aseguró Pellegrini, quien, eso sí, evitó hablar de posibles entradas o salidas en un mercado lleno de incertidumbres como el de este verano. "Es un momento especial para el fútbol y no va a ser un mercado fácil. Vamos primero a analizar el plantel, están los puestos doblados y hay que ver también los que pueden salir. No es factible hablar de nombres propios, trataremos de mejorar la plantilla. Vamos a planificar con la dirección deportiva, qué es lo mejor para Betis, cuáles pueden salir o permanecer. Hay circunstancias que pueden variar esas situaciones", indicó el chileno, que, por si no estaba informado de la situación económica de la entidad pudo escuchar la respuesta del presidente sobre el dinero que la entidad gastará en refuerzos. "Estamos en las mismas circunstancias que otros clubes de la Liga y vamos a tener una merma de ingresos. Aún no sabemos si vamos a empezar la temporada con una afluencia masiva de aficionados en los estadios. A medida que haya plusvalías podrán venir más jugadores nuevos, si no será más difícil", comunicó Haro.

Aunque Pellegrini ha firmado un contrato por tres temporadas para un proyecto a largo plazo, el chileno también sabe que en el fútbol los resultados se exigen desde el primer día. "Estamos un par de pasos abajo, el Sevilla está peleando por entrar en Champions y el Betis tiene la temporada terminada. Pero el fútbol cambia rápidamente, y a mí me preocupa lo que pase hacia delante. Como institución nos vamos a acercar a lo que han hecho otros equipos, no sólo el Sevilla, y será con lo que hagamos en el día a día", indicó Pellegrini, que también recogió el guante sobre esas ganas de seguir en los banquillos tras más de tres décadas como entrenador. "Después de estos tres años también quiero continuar. Tengo las ganas de seguir y estoy físicamente entero para poder hacerlo. Es una vocación. Yo parto de cero en todos los equipos en los que estoy, con la misma motivación. Cuando eso no exista lo dejaré, pero lo veo lejano", aseguró el chileno, el nuevo gurú del enésimo proyecto de Haro y Catalán.