Marc Bartra ha ejercido hoy de padrino de MICFootball, un nuevo torneo de fútbol base que acogerá a 120 equipos, la mayor parte americanos, y durante el acto de presentación ha valorado tanto la figura de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis como la llegada de Rubi al banquillo verdiblanco.

"Me pillas un poco así, no sé que decirte. Para mí personalmente, desde que se puso en contacto en el minuto uno hasta que me despedí de vacaciones ha sido una persona ejemplar conmigo, creo que también con el beticismo", ha comentado Bartra cuando se lo ha cuestionado sobre un Betis sin Serra Ferrer.

Sobre Rubi, el central verdiblanco ha opinado con conocimiento de causa, ya que coincidió con el técnico durante la etapa de ambos en el Barcelona. "Lo conozco desde los años que estuvo en el Barcelona, era asistente de Tito Vilanova y luego con Martino. Es una persona muy de fútbol, es un enfermo de la táctica, de la estrategia. Me dio muchos consejos. Ese año empecé a jugar en la selección, así que lo recuerdo con mucho cariño", ha explicado Bartra, que también cree que es una decisión acertada: "Es de esos entrenadores que puede hacer más grande al club. De estilo y filosofía es bastante lo que es el Betis. Es un entrenador muy apto para el Betis con la experiencia que ha cogido".

Además, Bartra ha indicado su situación personal desde que abandonó la Ciudad Condal. "Mi reto desde que salí del Barcelona fue y es tener ambición para ser un jugador importante allí donde esté, con ambición para seguir mejorando y ser feliz. En el campo lo estoy siendo, lo mejor está por llegar. Mi pensamiento es darlo todo por el Betis", ha finalizado.