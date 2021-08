Betis, el mercado en Heliópolis

Mensaje claro el que mandó ayer el Betis, en la presentación de Germán Pezzella como nuevo futbolista verdiblanco, en cuanto a la planificación para la recién comenzada temporada.

Así lo expresó Antonio Cordón, director deportivo de los de Heliópolis al ser cuestionado por la posibilidad de la llegada de un refuerzo para el costado derecho de la defensa: "La plantilla la tenemos prácticamente cerrada, salvo que ocurra alguna salida inesperada. Y realmente esperamos a la recuperación de Sabaly. Además, hay otros jugadores que lo pueden hacer perfectamente en esa zona: Montoya, Fran Delgado... Y después hay algún jugador más en la plantilla que se puede acoplar a ese puesto".

En este sentido, el extremeño también fue claro a la hora de confirmar que jugadores como Sabaly, lesionado para cuatro meses, o Yassin Fekir, con escaso protagonismo desde que pasara a formar parte de la primera plantilla, tendrán ficha: "Sabaly sabemos que va a estar un periodo de baja, pero está inscrito con la plantilla. Es jugador a todas luces de la plantilla. Estamos pendientes de algún otro movimiento, pero estoy convencido de que tendrá su dorsal. El caso de Yassin Fekir es un jugador más de la plantilla. Está creciendo, es joven y es un jugador más que tiene que seguir intentándolo y está a disposición de nuestro staff técnico, que tenemos tres competiciones".

También se refirió Cordón a la situación de jugadores cuyo futuro en el Betis en estos momentos es una incógnita, como son los casos de William Carvalho o Joel, entre otros: "En cuestión de salidas estamos abiertos. Ningún jugador del Betis es intransferible si viene alguna oferta. Realmente hasta que no se produzca el cierre del mercado no podemos descartar nada. Joel ha jugado mucho con nosotros y lo respetamos al máximo. Tenemos que esperarnos hasta el final de mercado. En las noticias que salen a nivel de Twitter es cierto que cada día nos aparece un nombre diferente, pero la realidad no suele ser ésa. Pero vamos a esperar a ver lo que ocurre".

Cordón ve poco factible en estos momentos la vuelta de Ceballos al conjunto verdiblanco

Por ello, Cordón fue cuestionado por un nombre propio, el de Dani Ceballos: "Es un gran jugador. Este club lo ama, pero realmente a día de hoy económicamente el Betis no puede permitírselo". Por último, el director deportivo resaltó el trabajo de la dirección deportiva a la hora de firmar jugadores como de apostar por la cantera: "Acaban de llegar Pezzella y Willian José. La remodelación de la plantilla estos dos años, veníamos de años anteriores con la plantilla muy buena, creo que son 12 o 13 jugadores que se han cerrado entre fichajes y canteranos. Eso es casi un 45 % de la plantilla. Estamos haciendo un gran esfuerzo en traer jugadores y en apostar por la cantera. Tenemos bastante número de efectivos para afrontar tres competiciones. En principio, con las dos incorporaciones que hemos tenido más los chicos que han venido también como Édgar y Rober, y cuentan como fichajes. Prácticamente, salvo que haya una salida inesperada nos vamos a quedar como estamos".

Junto a Cordón, y como es habitual en cada presentación de un fichaje por el cuadro de Heliópolis, compareció Ángel Haro. El presidente también mostró su satisfacción por el trabajo realizado de cara a la confección de la plantilla para el presente curso: "A esta altura no voy a poner una nota. Tenemos una plantilla suficiente para las competiciones que vamos a disputar. Creo que tenemos una buena plantilla y apostar por que hagamos una buena temporada".

Al ser preguntado por la situación del límite salarial del Betis, el máximo dirigente habló claro sobre la situación económica actual y su influencia en la planificación deportiva: "Tenemos una masa salarial mayor que la del año pasado; ha habido muy pocas salidas y hemos utilizado todos los recursos que teníamos disponibles. Todo el dinero está en el campo. Con la normativa Covid hay unas restricciones que se han podido aliviar con los fondos CVC, pero hemos aprovechado hasta el último céntimo".

"Lo del fondo de LaLiga no es una cantidad en sí. Es una asignación del 15% que prácticamente se ha utilizado en su totalidad en este mercado", añadió Haro a la hora de ser preguntado por si el Betis había guardado alguna partida por si lo necesita en el mercado de enero. "Ahora, lo importante es intentar ganar al Madrid antes del parón", concluyó el presidente bético.