El Betis no alegará por la roja a Canales

El Betis, después de haber estudiado el acta y vistas las imágenes, no tiene intención de presentar alegaciones por la expulsión que Sergio Canales sufrió en el encuentro de este pasado miércoles ante el Cádiz en Carranza en el tramo final del partido.

El club verdiblanco considera que las reclamaciones no tendrían mucho recorrido y no las presentará, por lo que Canales será baja de cara al encuentro que el cuadro verdiblanco disputará ante el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15.

Mateu Lahoz escribió lo siguiente en el acta del partido sobre la roja que vio Canales:

+ En el minuto 90 el jugador (10) Canales Madrazo, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer observaciones a decisiones arbitrales.

+ En el minuto 90 el jugador (10) Canales Madrazo, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: Reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido.

Y posteriormente, según El Larguero de la Cadena Ser, la expulsión, la segunda amarilla, vino tras comentarle Canales a Mateu Lahoz la siguiente frase: "Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales". Una vez expulsado, Canales abandonó el terreno de juego sin hacer ninguna consideración ni mostró gestos de enfado, pasando ya página de lo ocurrido en la que fue su primera expulsión como profesional en su carrera.

La baja de Canales se une a la de Juanmi, a la espera de ver qué decide Manuel Pellegrini sobre Fekir, que la semana pasada ya pasó a tocar balón y a ejercitarse con el resto de compañeros. Tendrá que retocar el once el chileno para recibir al Atlético en un partido que será dirigido por Gil Manzano, con Estrada Fernández en el VAR. Un encuentro de gran valor para verdiblancos y colchoneros en esa pelea en la zona alta de la tabla por ocupar los puestos que dan derecho al final de Liga a jugar la Champions.