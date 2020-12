Miranda: "Antes veía a Joaquín en el Villamarín y ahora me da un pase de gol, un sueño"

Además de Borja Iglesias, el otro protagonista del Betis que atendió a los medios oficiales del club verdiblanco fue Juan Miranda, que analizó diferentes aspectos del choque.

Adaptación

"Veníamos trabajando mucho estas últimas semanas, sabíamos lo que teníamos que hacer en este partido. El campo tampoco ayudaba, pero nos hemos adaptado y hemos conseguido la victoria. Cuando vienes aquí a Pamplona sabes que es un rival duro que te somete a lo máximo. El terreno de juego pesado, pero hemos sabido adaptarnos y por fin ha llegado esa victoria".

Gol

"Yo he visto que ha salido fresco Joaquín y yo he hecho el desmarque estando muy vivo y esa pelota ha entrado para darnos el gol de la tranquilidad. Me acuerdo cuando en el Villamarín lo veía en la grada y ahora me da un pase de gol, es un sueño".

Romper mala racha

"Nosotros trabajamos cada semana al cien por cien, no se han dado los resultados últimamente, pero nos merecíamos este resultado por la afición".