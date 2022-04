Pellegrini: "El equipo demostró frescura y mucha intensidad"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa a la finalización del encuentro ante Osasuna.

Triunfo

"Quedé muy contento por el partido. El equipo demostró frescura y mucha intensidad. Tuvimos buena movilidad, cuatro goles y cuatro ocasiones de gol muy claras. La mejor manera de llegar a la final de Copa es ir de partido tras partido demostrando buen nivel. El test de hoy nos favorece mucho".

Champions

"Vamos a intentar estar siempre ahí, al menos todo lo que se pueda y las matemáticas nos permitan. Hay que intentarlo, por lo menos si no se logra no sería un fracaso. Tenemos que salir a pensar en el Cádiz y mantener el nivel futbolístico de hoy".

Ganar sin Fekir ni Canales

"Como técnico me gusta tener todos jugadores dispuestos para jugar y no siempre se logra. Nunca me he quejado si falta uno está otro. Para eso está el plantel. Jugamos en casa del Zenit sin Canales y sin Fekir y el equipo dio la cara como hoy. Hay un plantel involucrado que nos permitió avanzar tanto en tres competiciones. No hay equipo A ni equipo B".

Juanmi

"Sabemos que la ansiedad la tiene marcando y sin marcar. Antes las metía y después fio frenada su racha, pero lo respaldamos lo suficiente para que tomara calma. Él y Álex Moreno me dejan muy contento en cuanto al trabajo de grupo que venimos haciendo".

Álex Moreno

"El fútbol la final es una suma de aciertos y errores. Los rendimientos individuales altos son fundamentales y asociado a una filosofía de juego como equipo. He recalcado el compromiso del plantel con un proyecto para que se juegue a su nivel. Antes Álex estuvo lesionado y estaba Miranda y rindió bien. La parte individual es fundamental, pero siempre con espíritu de equipo".

Gol de Osasuna

"Es difícil ponerse a analizar un error. Me hubiese gustado la portería a cero, pero íbamos ganando dos a cero y con muchas oportunidades. Después llegó el 2-1, pero salimos de esos minutos con madurez y finalizamos con dos goles".

Fuerte en Cádiz

"Cuando jugamos 14 partidos en 40 días dije que el equipo no estaba cansado. Ahora tenemos toda la semana para preparar el partido. Se notó la frescura durante la semana para preparar este partido solo. Me hubiera gustado mucho seguir en Europa League, pero no estamos ya y eso nos va a permitir preparar mejor la fase final de la temporada".

Raúl

"Es bueno que cuando se pueda tengan minutos jugadores jóvenes para su formación. Raúl va a tener un buen futuro en este club y me alegro por él y por la vuelta de Rodri".