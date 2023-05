Paul Akouokou, en el espejo de Yaya Touré para seguir creciendo

El futbolista del Betis Paul Akouokou firmó una excelente actuación en San Mamés jugando de central. Aunque su posición natural es la de pivote, reconoce que lo importante es jugar y que intenta siempre llevar a cabo todo lo que pide Manuel Pellegrini.

Y siempre, intentando seguir los pasos de su ídolo futbolístico, Yaya Touré: "Me gusta mucho su manera de jugar. Es un jugador que me encanta. A mí me gusta jugar de centrocampista, pero soy un jugador polivalente. Yo lo que quiero es jugar y estoy siempre listo para darlo todo en el campo. Lo que me pida el míster, yo lo hago".

Paul también rememoró sus inicios hasta asentarse, definitivamente, en el primer equipo del Betis: "Estuve cinco años en Tailandia en una academia donde estudiaba y jugaba al fútbol. De allí me fui a mi país, no tenía edad para tener contrato profesional. Luego me fui a Finlandia dos años y de allí a Israel antes de venir al Betis. Yo quería ser futbolista profesional. Llegué al filial muy contento, mis compañeros y el míster, José Juan, me ayudaron mucho".

Ahora se encuentra muy a gusto en el conjunto verdiblanco: "Estoy feliz en el Betis y en la ciudad. Ahora tengo que seguir así, aprovechando las oportunidades para jugar donde quiera el mister".

Por último, Paul reconoce que ha mejorado a la hora de entrar y jugar con tanto ímpetu: "He ganado en experiencia en ese aspecto. Si tengo amarilla lo primero que pienso es en eso. Antes, cuando uno salía a jugar lo que quería era demostrar lo que puede hacer, pero ahora estoy tranquilo".