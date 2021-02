Pellegrini, en defensa de Fekir

Además del análisis del partido ante el Barcelona, Manuel Pellegrini ha salido en defensa de Nabil Fekir, solicitando más protección ante las patadas que recibe.

Patadas a Fekir ante el Athletic

"Lo del partido contra el Athletic fue una vergüenza, creo que fueron al menos 10 ó 12 patadas que le pegaron durante todo el partido. Cada vez que recibe el balón va al suelo. Es el que recibe más faltas de toda LaLiga. No recibe el resguardo de los árbitros. Le dieron patadas que eran de expulsión. La manera en que paran a Nabil no es la correcta, ni mucho menos. Los rivales saben de no dejarlos aproximarse al arco propio".

Ausencia de goles de Fekir en jugada

"Lo entrega todo. Quiere marcar, pero no ha podido hacerlo en jugadas. También le cuesta marcar, porque es el jugador que más faltas recibe. Él sigue luchando, es muy importante para el equipo tanto en los pases como en la trascendencia que tiene en equipo".

Continuidad de minutos en Canales

"No me arrepiento. El partido ante Osasuna era tanto o más importante que el del Athletic. Si no hubiéramos ganado a Osasuna me habrían preguntado por qué Sergio no jugó".