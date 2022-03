Pellegrini: "Los que juegan se van y los que pegan se quedan"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el triunfo ante el Athletic, analizando diferentes cuestiones.

Análisis

"Muy contento con el partido de hoy. Primero porque recuperamos seguridad defensiva. Juntar a Paul con Guido dio resultado y el Athletic no nos creó ocasiones. Primer tiempo bueno. Volvimos a ser un equipo más suelto con el balón y sumamos tres puntos ante un rival complicado. Partido completo, incluso con un hombre menos en los últimos quince minutos".

Pelear en tres competiciones

"Estamos peleando por jugar en Champions, por llegar a cuartos de final de la Liga Europa y en la final de la Copa del Rey. Fueron dos empates para clasificarnos en Europa y para la final de Copa. Después de terminar los viernes a las dos de la mañana perdimos con Sevilla y Atlético de Madrid. No había crisis. Me alegró mucho ver al equipo hoy, que descarta cualquier indicio de equipo que estaba cansado. El equipo corrió todo el partido, no dio ningún síntoma de cansancio".

Fekir

"No he conversado con él. Conversaré con él. No es la primera vez que recibe veinte patadas. Reaccionó de forma entendible sin justificárselo. Los que juegan se van y los que pegan se quedan".

Un día más de descanso que el Athetic

"Creo que jugar 14 partidos en 40 días es una carga física y psicológica importante. Estando hoy día con uno menos y ganando. Con el Eintracht estábamos perdiendo. Nos agarraron de contra. Son situaciones distintas. Cuando vas con equipos tan importantes un gol bajo el marcador arriesgas más y hay más espacios. Juntamos a Paul con Guido y al Athletic le costó mucho llegar. El hecho de estar en ventaja en el marcador nos facilitó más la ventaja de tener el balón".

Forma de ganar pese a jugar con diez

"Me gustó el equipo hoy día. Independiente del resultado, conseguimos clasificarnos en UEFA y Copa, frescura perdimos en volumen ofensivo. Hoy le creamos bastantes ocasiones al Athletic, después nos refugiamos en el marcador, pero así como se le critica a la parte defensiva hoy hicimos un trabajo impecable".

Borja Iglesias y Paul

"Más que la parte individual me gusta lo colectivo. Borja hizo un gran partido, tuvo pegada e hizo un gol. Partido completo. Paul es un jugador en el que tengo mucha confianza. Ha tenido una temporada complicada con lesiones, después se quedó fuera de UEFA al no estar al cien por cien. Tiene un gran futuro aquí en el club".

Acción de la expulsión de Fekir

"Personalmente la verdad que hay que analizarlo desde un punto de vista como dentro del campo le pegan muchos golpes. No fue ésa la jugada de la expulsión. Se calentó. Nabil igual tiene que sacar experiencia de esas expulsiones".