Betis: Pellegrini y Mel se reencuentran

José Mel Pérez regresará el domingo a la que fue su casa para medirse al Betis. Será la cuarta vez que se enfrente, en Primera, a un equipo en el que militó como futbolista (llegó en julio de 1989 del Castellón y se marchó en julio de 1993 al Granada) y posteriormente, en dos etapas distintas, como entrenador (seis años en total), con momentos de inestabilidad en un club de Heliópolis en los que vivió dos ascensos, una clasificación europea, dos despidos...

Hasta el momento, ese balance del madrileño ante los verdiblancos, en la máxima categoría del fútbol español (datos de tercertiempo.es), es de un empate y dos derrotas. Una, cuando era entrenador del Tenerife, en una visita al Villamarín en diciembre de 2001 (1-0); y la otra, siendo entrenador del Deportivo, en septiembre de 2017 y también en La Palmera (2-1); mientras que la igualada se produjo en febrero de ese mismo año en Riazor (1-1). Ahora, Mel llega a La Palmera siendo entrenador de un Almería que, a pesar de estar ya descendido a Segunda matemáticamente, viene ofreciendo un papel digno, con triunfos como el último en Vallecas (0-1).

Pepe Mel, técnico del Almería "Estar en el Betis siempre es exigente, como debe ser; la afición no se debe conformar"

"Nosotros hemos ganado dos partidos y en esos dos partidos hemos tenido portería cero. Hemos conseguido defender muy bien el área, que es donde nosotros hemos estado desangrándonos. Yo sólo puedo hablar de seis partidos, pero en los seis partidos que yo he estado, bueno, era una sangría dentro del área. Teníamos que cortar esa hemorragia. Lo hicimos en Las Palmas, lo hicimos en Vallecas y el equipo ganó. Por ahí van un poco los tiros. Nosotros tenemos que intentar ser fuertes dentro de nuestra propia área, porque todo lo demás lo hacemos bien. Es en esas transiciones y en esos centros laterales donde nosotros no hemos estado bien en los partidos que hemos perdido. Y sabiendo el equipo que tenemos enfrente, que va a querer la pelota, que va a querer amasarla, que va a querer buscar la jugada, ahí nosotros tenemos que estar atentos", dijo ayer en La Jugada de Canal Sur Radio.

Mel dejó así claro que tiene bien estudiado al equipo que dirige Manuel Pellegrini, un entrenador al que se ha medido tanto en España como en Inglaterra. En la Liga, Pellegrini y Mel se han visto las caras en un total de cuatro ocasiones (las cuatro con el chileno en el Málaga y el madrileño en el Betis), con un balance de un triunfo para el santiaguino (4-0), un empate (0-0) y dos victorias (0-2 y 3-0) para el actual entrenador de los almerienses. En la Premier se enfrentaron en una ocasión, en un Manchester City-West Bromwich Albion, que acabó con triunfo de los citizens por entonces dirigido por el actual entrenador verdiblanco (3-1).

La admiración de Mel hacia Pellegrini es considerable, entendiendo también las críticas que el chileno ha podido recibir por la exigencia de la afición: "Estar en el Betis siempre es exigente. Como debe ser. La afición del Betis no se debe conformar, sino que siempre debe intentar que vaya más. Así nunca caerá en el error del pasado de tener que volver a Segunda. Eso yo ya no lo contemplo. Creo que el Betis es un equipo completamente asentado y fuerte de la Liga. Dicho esto, creo que Manuel es un entrenador fantástico. Yo me he enfrentado a él muchas veces en muchos equipos, incluso en Inglaterra, en la Premier. Es un entrenador que sabe lo que hace y creo que lo está haciendo muy bien en Sevilla y hay que respetarlo".Betis y Almería se enfrentarán ahora en un partido que los heliopolitanos quieren sacar adelante para dar otro paso al frente en busca del objetivo de volver a jugar competición europea. Será una cita que supondrá el reencuentro entre Pellegrini y Mel.