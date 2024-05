Pepe Mel recuerda su clasificación europea con el Betis: "Llegué en 2010 y aquello era un solar"

Este domingo, Pepe Mel se enfrentará al Betis después de siete temporadas. El último encuentro contra el equipo de sus amores se produjo en 2017, cuando dirigía al Deportivo de la Coruña, cayendo derrotado por 2-1 en el Benito Villamarín con un doblete de Joaquín. En una entrevista para Canal Sur Radio, el actual técnico del Almería ha analizado el partido de esta jornada en Heliópolis.

"Para mí es muy, muy, muy especial. Piensa que más allá del tiempo que yo estuve de futbolista, he estado seis años de entrenador y han sucedido muchas cosas. Dos ascensos, una clasificación para Europa, dos despidos... ha habido de todo. En seis años te da tiempo para todo. Yo nunca lo he ocultado, es el club de mi vida y es el club de mi familia y es el club por el que nosotros sufrimos y nos alegramos de las cosas buenas. Así que muy especial porque estoy seguro que la gente me va a recibir con cariño, el mismo que yo les tengo a ellos. Cuando pite el árbitro, ya estamos en modo profesional", declara Pepe Mel, recordando su histórico paso por el Betis.

Intentar anular a Isco, una estupidez para Mel

"Sabemos que vamos a un campo importante, con una afición fantástica y un equipo que ahora le sale las cosas bien y que lucha por Europa. Vamos a intentar que prevalezcan nuestras virtudes antes que se vean nuestros defectos", explica el técnico madrileño, que aprovecha para alabar al renacido Isco Alarcón: "Creo que se han juntado una serie de cosas. Isco quería reivindicarse, tenía ganas de fútbol, de ser futbolista. Puedes pensar que está cansado de competir, ha demostrado que no, que es un magnífico profesional y un magnífico deportista. Ha encajado muy bien con un entrenador que juega siempre con el 4-2-3-1 y esa media punta detrás del delantero es la posición donde Isco ha disfrutado con Pellegrini. Es indetectable dentro del campo, querer anular a Isco creo que es estúpido, por eso digo que nosotros tenemos que intentar jugar de otra forma. La mejor forma de que Isco aparezca poco es que el Betis tenga lo menos posible la pelota. Pero es una tarea difícil de conseguir, sobre todo en el Villamarín".

Sobre las críticas recibidas por Pellegrini en los últimos meses, Mel valora positivamente la exigencia de la parroquia heliopolitana: "Es que estar en el Betis siempre es exigente. Como debe ser, la afición del Betis no se debe de conformar, sino que siempre debe intentar que vaya más. Así nunca caerá en el error del pasado de tener que volver a segunda. Eso yo ya no lo contemplo. Creo que el Betis es un equipo completamente asentado y fuerte de la Liga Española. Dicho esto, creo que Manuel es un entrenador fantástico. Yo me he enfrentado a él muchas veces en muchos equipos, incluso en Inglaterra, en la Premier. Es un entrenador que sabe lo que hace y creo que lo está haciendo muy bien en Sevilla y hay que respetarle".

Las diferencias del Betis actual con el de su etapa

El entrenador del conjunto almeriense también aprovecha para valorar su clasificación europea en 2013 y resaltar las diferencias con el Betis actual: "Las comparaciones a veces son odiosas. Llevábamos la misma camiseta, el mismo escudo, pero no era el mismo equipo. Yo fui a Europa, como tú dices, con un montón de futbolistas de la cantera y en una época en que el Betis tuvimos que sufrir mucha gente para que esté donde está ahora. Ahora, como yo lo quiero bien, disfruto viéndoles competir arriba, en el top de la Liga Española, en Europa y estar siempre clasificado. Pero cuando yo llegué al 2010 aquello era un solar. Ahora yo, pues… veo al Betis con ojos diferentes, porque creo que, repito, tiene esa afición detrás que es maravillosa y que le sustenta y lleva la misma camiseta, juega en el mismo estadio y lleva el mismo escudo, pero no es el mismo equipo porque ahora por supuesto tiene muchas más posibilidades de muchas cosas".

Respecto al encuentro de este domingo en el Villamarín, Mel desgrana las claves: "Nosotros hemos ganado dos partidos y en esos dos partidos hemos tenido portería cero. Hemos conseguido defender muy bien el área, que es donde nosotros hemos estado desangrándonos. Yo solo puedo hablar de seis partidos, pero en los seis partidos que yo he estado, bueno, era una sangría dentro del área. Teníamos que cortar esa hemorragia. Lo hicimos en Las Palmas, lo hicimos en Vallecas y el equipo ganó. Por ahí van un poco los tiros. Nosotros tenemos que intentar ser fuertes dentro de nuestra propia área, porque todo lo demás lo hacemos bien. Es en esas transiciones y en esos centros laterales donde nosotros no hemos estado bien en los partidos que hemos perdido. Y sabiendo el equipo que tenemos enfrente, que va a querer la pelota, que va a querer amasarla, que va a querer buscar la jugada, ahí nosotros tenemos que estar atentos".

Por último, Mel elogia a Ayoze Pérez y cuenta que lo quiso fechar en una de sus etapas pasadas: "El Betis tiene un jugador que yo creo que no está debidamente valorado. Para mí es un futbolista espectacular, lo conozco muy bien desde hace muchos años, desde cuando éramos jovencitos, y lo intenté fichar en mi época, pero fue muy difícil. Y es Ayoze. Es un jugador que marca diferencia, es un jugador que tiene el gol, que ve último pase, que tiene desmarque, es un jugador técnicamente muy completo y es un jugador que corre al espacio. Entonces, marque como le marques, siempre te va a buscar el hueco. Así que esas alternativas hacen que el Betis sea un equipo difícil y sea un equipo competitivo, y por lo tanto, un equipo muy importante de la Liga Española".