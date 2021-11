Pellegrini: calma, optimismo y hambre

Tanto en los buenos como en los malos momentos Manuel Pellegrini siempre mantiene la calma. Y después de un reseteo importante durante, tras la semana negra vivida, el Ingeniero mantiene su discurso tranquilo y positivo por todo lo que resta de temporada, tanto en la Liga como en Europa y sin olvidar ese tilín que le hace la Copa del Rey. "Internamente no hay ningún tipo de dramatismo. Somos conscientes de lo que hicimos bien y mal. Para cualquier hincha ver al equipo donde está en estas alturas tiene que ser positivo. Si a principios de temporada nos dicen que en el primer tercio de campeonato íbamos a estar quintos y con opciones en Europa todos íbamos a estar contentos", dijo el chileno nada más sentarse en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

Pellegrini vive el presente y pasa ya página del derbi, el cual no le desgasta ya nada, como él mismo indicó: "Tiene una lectura muy clara. Con once contra once tuvimos posibilidades, remates al arco, Bravo no tuvo que realizar ninguna atajada. Era el típico disputado que cuando un equipo se queda con uno menos se acaba todo tipo de análisis, ni de un minuto siquiera. Con diez no puedes hace presión en campo contrario. Hay que ser inteligentes, usar la cabeza. Intentamos aguantar para ver si podíamos salir al contragolpe o aprovechar algún balón detenido. Les salió un golazo y un autogol, tuvimos el 1-1 pero con diez los partidos no resisten el menor análisis. No hay diferencias cuando pasa eso en otros partidos, salvo que sea un grande el que se queda con diez contra un equipo chico. Si no, no vale la pena desgastarse".

Realista "Sabemos lo que hicimos bien y mal, pero para el hincha ver al equipo donde está ahora tiene que ser positivo"

Y de cara al duelo en el Martínez Valero anda el entrenador verdiblanco meditando en quién poner en lugar del sancionado Guido para medirse a un rival del que destacó su buen nivel jugando en su estadio: "He tenido una semana para trabajar. Sabíamos que no podíamos jugar con Guido y hemos valorado la mejor manera de reemplazarlo. El Elche tiene muy buenos jugadores, es un equipo difícil en su campo no sólo por los delanteros. Juega bien al fútbol y personalmente lo enfrento como a todos los rivales sabiendo que es el más difícil porque es el siguiente".

Derbi "Fue el típico duelo disputado que cuando un equipo se queda con uno menos se acaba todo tipo de análisis"

"Todos los partidos se necesitan ganar independientemente de lo que se haya hecho antes. Lo vemos con la tranquilidad y frialdad de analizar el campeonato en el contexto total no miramos las cosas negativas, tratamos de superarlas. No miramos sólo las cosas positivas, no podíamos creer que no nos iba a ganar nadie nunca", añadió al respecto Pellegrini, dentro de su mensaje de tranquilidad y optimismo.

Confianza "El plantel tiene todo el respaldo mío, demostró que es capaz de quedar el 15 y levantarse para ir a Europa"

Además, tan centrado está en lo que resta de año hasta el parón de Navidad, que no piensa en el mercado de fichajes, sino en seguir confiando en los jugadores que tiene, en los que confía al máximo: "El equipo ya ha demostrado a través de todo el 2021 que es competitivo dentro del nivel presupuestario que tiene el club. El plantel tiene el doble mérito al demostrar que, tras una mala temporada del año anterior en la que acabó el quince, es capaz de levantarse y volver a Europa. Salvo que se produzca algún hecho especial, el plantel tiene todo el respaldo mío".

Copa del Rey "Puedes ganarla y luego está la opción de la Supercopa, nos la tomamos con mucha seriedad e intensidad"

Por eso, no entró a valorar nombres propios vinculados al Betis como el de Dani Ceballos: "No hablo de individualidades. Doy una respuesta general respecto a lo que pienso en estos momentos para el mercado de invierno". Por último, no ocultó Pellegrini su deseo de hacer un buen papel en la Copa aspirando a ganarla: "Es otra alternativa para llegar a Europa, para poder jugar una final de un campeonato y luego al final los cuatro últimos juegan la Supercopa. Queremos intentar ganar todos campeonatos que afrontamos. Luego la realidad futbolística te indica hasta dónde puedes llegar. Lo tomamos con la misma intensidad y seriedad que la Liga Europa o LaLiga".