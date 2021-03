Con el mismo mensaje ganador que ha trasladado a su plantilla ha comparecido Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, en la previa del derbi ante el Sevilla. Sin hablar de favoritos, el técnico sí ha señalado que ambos equipos llegan en un buen momento al partido, a la vez que ha reiterado que sus jugadores saldrán convencidos de que pueden vencer en el Sánchez-Pizjuán.

"No creo que sea influyente o decisivo para un resultado, hay momentos de los equipos, estamos en uno bueno, el Sevilla también. Llegó a una semifinal en la Copa, ha estado jugando la Champions hasta hace poco, está metido en el campeonato en lugar de Champions. Todos pueden pretender más, pero tiene un año deportivo importante con los tres logros que ha tenido. No llega en un mal momento, ni mucho menos", ha señalado el técnico bético, que también ha dejado claro cómo saltará su equipo al césped este domingo: "Certezas en el fútbol no hay ninguna, pero tengo el convencimiento de que como en la primera vuelta vamos a salir a ganar desde el primer minuto. Empatamos 1-1 pero tuvimos más oportunidades para ganar, y ahora va a ser igual. Vamos a salir a ganar , con el convencimiento de que podemos ganar, ante un rival difícil que es de Champions. Pero mientras yo esté vamos a salir a ganar todos los partidos".

Sensaciones

"Es un partido diferente, lamentablemente tiene que ser sin público, que lo merece presenciarlo, pero hay razones mayores para jugar en un estadio vacío. Nosotros vamos a querer ganar desde el minuto uno, es una final más de las que tenemos de aquí al final. Ojalá sea un buen partido para el televidente".

El Betis como el Málaga o el Villarreal

"No me siento mayor capacidad o menor de acuerdo con los resultados, uno tiene una carrera, una manera de dirigir equipos, he tenido suerte de hacerlo en equipos distintos y los he llevado a Europa, en base a un plante y una idea. Sin jugadores es imposible lograr hacer cosas. Se ha hecho un grupo importante, con jugadores exigidos y con ganas de mejorar en su profesión. Yo intento dar ejemplo de seguir mejorando y compitiendo, intentando inculcar una mentalidad ganadora. Normalmente, la apreciación personal cambia con los resultados, pero la evaluación mía interna va a ser independiente de los resultados".

Cinco cambios

"Le ha hecho bien al fútbol tener cinco cambios, se debiera mantener en el futuro. Que haya tres posibilidades de corte en el partido, no cinco momentos distintos. Los jugadores están con demasiados partidos, les viene bien, hay planteles con jugadores importantes y estando jugando los mantienes en forma. Se debiera mantener en el futuro por la carga de partidos que tienen los equipos más grandes".

Promesa

"Digo las mismas palabras que dije la vez anterior, quiero darle una alegría al hincha bético, independientemente del rival que tengamos hay que tener la mente predispuesta para dar la máxima intensidad, para cerrar una buena campaña. Hay el objetivo adicional de jugar con el Sevilla, con lo que significa para toda la ciudad, tiene que ser un elemento de motivación para poder rendir en este partido".

Clave del partido

"Todos son distintos, está en el rendimiento individual de los jugadores, da igual que sea apretando arriba, esperando en campo propio... Hay distintas maneras de jugar y todas son exitosas, siempre que el nivel individual esté alto para ser siempre un buen equipo".

Pelear cuarta plaza

"Si se gana lo veo como una posibilidad de seguir avanzando en la tabla de posiciones, pero cuando son objetivos que no depende de lo que uno puede hacer no es bueno planteárselo. Hay que tener una mente ambiciosa para llegar lo más arriba posible, a ver la cantidad de puntos que podemos sacar y a donde nos permite llegar. Hay que tratar de mantener la posición en la que estamos y lo que depende de nosotros no perderlo".

Sevilla

"Más que buscar un nombre en la plantilla del Sevilla, hay que ver lo que ha hecho en las temporadas, está disputando Champions hasta octavos de final, semifinal de Copa eliminado por Barcelona en el último minuto, en posición de Champions otra vez. Tiene muchísimos buenos jugadores para estar en esos puestos".