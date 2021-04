Pellegrini: "Tenemos que estar involucrados mentalmente para alcanzar nuestro objetivo"

Además de la situación de Mandi, Manuel Pellegrini ha resaltado la importancia que tiene para el Betis el partido ante el Valladolid de cara a seguir ocupando un puesto de Liga Europa.

El Valladolid

"Está involucrado en los puestos de descenso. Nunca sabes cuál es el partido más difícil. Ayer parecía que el Granada no estaba involucrado en nada y ganó. Es un equipo que empató con el Sevilla y que perdió en el último minuto con el Barcelona. Tiene buenos jugadores, va a ser complicado por su capacidad futbolística más que por su posición en la tabla".

Apretar en estas cinco jornadas y ganar como punto de inflexión

"Lo primero que tenemos que hacer es estar involucrados mentalmente para alcanzar el objetivo. Nuestra obligación es tratar de ganar al Valladolid y mantenernos en puestos europeos. No sabemos cuántos puntos van a hacer falta, pero necesitamos ganar y mantener un buen nivel futbolístico para quedarnos con un cupo de la UEFA".

El Granada

"Mientras las matemáticas lo permitan, se pueden involucrar otros equipos. El Granada ganó al Barcelona y matemáticamente le permite seguir aspirando a estar más arriba".

Vuelta de Fekir

"Tener a los mejores jugadores es siempre una garantía. El último partido en Madrid no lo jugó, pero el funcionamiento ofensivo no depende de un jugador. En los últimos partidos mantuvimos la seguridad defensiva, pero funcionamiento del equipo en ataque tenemos que mejorarlo".

Los cinco empates

"Los partidos los deciden detalles, momentos... Marcar un gol más, no conceder... Han sido cinco empates ante rivales algunos de categoría como el Madrid, Valencia... Si no se puede ganar, no perder. Ha faltado, a lo mejor, lo que le faltó al Barça ante Granada o al Villarreal frente a Osasuna. El fútbol es así. A veces no se saben las razones de ganar o perder. Hay muchos detalles, nos gustaría llevar más puntos, pero tenemos una cantidad de puntos para estar ilusionados. Después de esos cinco empates estamos en puestos europeos y hay que intentar ganar los partidos siguientes para tener esa plaza europea".

¿Por quién apuesta por ganar la Liga?

"Mientras las matemáticas lo permitan, soñar los cuatro pueden hacerlo. Son cuatro equipos que van a pelear hasta el final, incluso tienen que enfrentarse entre ellos. El Atlético sigue puntero, pero con 15 puntos por jugar cualquier cosa puede pasar".