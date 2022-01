Pellegrini, el impulso 2.0 de ABA

El Betis de Manuel Pellegrini se codea con los mejores de la historia de la entidad. Tercero en la Liga, en cuartos de final de la Copa del Rey y también compitiendo en la Liga Europa, la segunda temporada del chileno en la entidad heliopolitana ha continuado escalando peldaños hasta elevar el techo de rendimiento deportivo del club bético.

La decisión de Ángel Haro de apostar por Pellegrini se ha convertido así en el segundo gran punto de inflexión de su mandato, después de la apuesta que se realizó en 2017 por traer de vuelta a Lorenzo Serra Ferrer, quien precisamente también puso al chileno entre los posibles candidatos al banquillo bético, aunque entonces fue imposible por problemas más allá de los económicos.

Antes de la llegada del balear, el club verdiblanco acumulaba dos mediocres temporadas en Primera, tras la oscura labor de Eduardo Maciá en 2015 y el fracaso de Miguel Torrecilla un año más tarde. El regreso de Serra Ferrer cambió la política deportiva del Betis, además de suponer una revolución casi absoluta en la plantilla que puso a disposición de Quique Setién, que luego le sacó un alto rendimiento para devolverlo a Europa.

Los problemas internos surgidos entre Serra, el propio Setién y los dirigentes, sobre todo con José Miguel López Catalán, acabaron rompiendo en 2019 esa línea de crecimiento que había iniciado la entidad. La desconfiada llegada de Rubi, que nunca encontró respaldo para hacerse con el vestuario, la inacción del club para tomar una decisión sobre el técnico catalán y la pandemia acabaron poniendo al Betis en una peligrosa encrucijada que se ha resuelto con Manuel Pellegrini al mando de la nave verdiblanca.

Tras tantear a otros entrenadores de alto nivel, como Unai Emery, que ya estaba comprometido con el Villarreal, o Marcelino García Toral, que no veía clara la línea marcada por los dirigentes, Haro apostó por Manuel Pellegrini, que se mostró convencido desde el primer momento en las posibilidades de colocar al Betis entre los grandes de la Liga.

No le asustaba el enorme reto al entrenador chileno, que entendía que se le podía obtener mayor rendimiento a la plantilla, y que creía en un proyecto a medio plazo con el que poder repetir lo que consiguiera en el Villarreal en la primera década del siglo XXI. El tiempo le ha ido dando la razón a Pellegrini, que tras superar un primer tramo negativo en el Betis, recondujo al equipo a partir de 2021 y lo está disparando en esta nueva temporada, en la que el Betis se ha metido de lleno en la pelea por un puesto en la zona noble, ésa que clasifica para la Liga de Campeones.

Pese a que aún le quedaba año y medio de contrato por delante, Ángel Haro no dudó en convencer a Pellegrini para ampliar esa vinculación hasta 2025. La sintonía con el entrenador es casi perfecta, al darle absoluto poder de decisión en el día a día del equipo y también encontrar puntos en común en la planificación. No ha atravesado el Betis su mejor momento económico desde la llegada del chileno, pero el compromiso adquirido de no debilitar la plantilla e incluso reforzarla aunque fuera a bajo coste se ha cumplido, lo que sirvió para aumentar la confianza entre las partes.

De Serra Ferrer a Pellegrini, el proyecto de Ahora Betis Ahora (ABA) ha encontrado su segundo gran punto de impulso para consolidarse entre los grandes de la Liga. El plan del Ingeniero sigue su camino, con Anoeta como siguiente estación de partida.