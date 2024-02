Betis: Pellegrini mira a la Conference

El Betis ha entrado en modo Conference League. Tras la victoria de Liga en Cádiz, los verdiblancos se encuentran ya centrados y mentalizados en arrancar la tercera división del fútbol europeo de la mejor manera, con el objetivo de superar la eliminatoria ante el Dinamo de Zagreb y estar en octavos de final de un torneo en el que espera llegar lo más lejos posible, pues tienen los de Heliópolis otra vía, además de la del campeonato liguero, de conseguir una plaza en la próxima Europa League si acaba tocando plata.

En eso está ya enfocado Manuel Pellegrini, que en su laboratorio de Los Bermejales estudia a un conjunto croata que llegará a la cita del jueves tras empatar (2-2) a domicilio en el derbi de Zagreb ante el Lokomotiv. Los croatas usan el mismo dibujo táctico que los heliopolitanos (4-2-3-1) y el chileno no quiere ningún tipo de exceso de confianza en sus hombres ante un rival que actualmente es tercero (41) en la HNL a seis puntos del líder, el Rijeka (47), aunque con un partido menos. Curiosamente, el Rijeka es el único rival de Croacia al que el Betis se ha enfrentado en competición europea. Fue en la fase de grupos de la Liga Europa 2013-14 y los dos enfrentamientos terminaron en empate. El primero, en territorio balcánico (1-1); y el segundo, en el Benito Villamarín (0-0). El Dinamo de Zagreb, por su parte, cayó derrotado en las nueve ocasiones en las que visitó España para jugar competición europea.

Y de cara a este compromiso, Pellegrini acumula hasta once ausencias. En la lista para la Conference League, sólo pudo incluir tres novedades, después de las salidas de Guardado, Borja Iglesias y Luiz Henrique. Y de los cuatro refuerzos sólo fueron incluidos Johnny Cardoso y Bakambu, aunque el congoleño llegará el jueves a Sevilla y tiene complicado estar para este primer duelo ante los croatas. El chileno dejó fuera a Pablo Fornals y al Chimy Ávila, haciendo lo propio con Sergi Altimira, Sokratis y Sabaly, quien tampoco estuvo en la lista de la Liga Europa.

Además, a los no inscritos hay que añadir los jugadores que aunque sí lo están se encuentran todavía en fase de recuperación de sus respectivas lesiones, como son los casos de Ayoze Pérez; Guido Rodríguez, Isco, Bartra y Abner. La lista del Betis para esta competición europea es la siguiente: Bravo, Guido, Miranda, Pezzella, Abde, Fekir, Ayoze, Willian José, Rui Silva, Carvalho, Bartra, Rodri, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Fran Vieites, Chadi, Johnny Cardoso y Bellerín. Por ello, ante estas once bajas, Pellegrini tendrá que contar con jugadores de la cantera que forman parte de la Lista B –compuesta por jugadores menores de 21 años que deben llevar al menos tres años en los escalafones inferiores o bien hayan jugado como mínimo dos de forma ininterrumpida entre los 15 y 21 años–, como pueden ser los casos de Assane Diao o Sorroche, entre otros (Yanis, por ejemplo no podría jugar).

De esta manera, y obligado en esta ocasión por tantas ausencias, Pellegrini tirará de su habitual política de rotaciones para afrontar este primer enfrentamiento contra el Dinamo de Zagreb, por lo que se espera un once inicial muy diferente al que el preparador santiaguino dispuso en Cádiz. Claudio Bravo podría volver a jugar después de varios meses en el dique seco y la defensa podría estar conformada por Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad y Miranda. Marc Roca o Johnny Cardoso jugarían acompañando a William Carvalho y por delante una línea de tres compuesta por Rodri, Fekir y Assane Diao, con Willian José en la punta de lanza. Muchos movimientos de piezas en un Betis que ya ha comenzado a preparar su estreno en una nueva competición europea. Pellegrini mira ya a la Conference League.