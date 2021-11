Pellegrini: "Hay que mirar lo global, hemos sido regulares"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante conferencia de prensa, en la que ha realizado un balance positivo de la trayectoria del equipo hasta el momento. Ha querido el técnico pasar página ya de aquella semana con malos resultados, después de que las dos victorias ante el Elche y el Ferencvaros hayan calmado el ambiente.

"No es bueno comparar relacionar las dos semanas, lo importante es la evolución del equipo durante el año", ha indicado el técnico bético. "Pese a la semana negra, el equipo se mantuvo quinto y en Europa. No se dieron los resultados, pero hay que mirar la parte global, hemos sido regulares y ojalá se mantenga toda la temporada", ha añadido Pellegrini sobre ese rendimiento del equipo.

También se ha referido el entrenador bético a su rival, un Levante que llega a Heliópolis sin conocer la victoria. "Es un rival peligroso aunque no haya ganado. No ha tenido resultados acordes a temporadas anteriores, pero tiene buenos jugadores, ha hecho buenos partidos, con empates contra el Atlético y Athletic. Tiene jugadores creativos y que seguro que quieren salir de donde están. Hay que estar precavidos por el juego. Los partido se deciden por el funcionamiento individual y colectivo, no por la tabla", ha comentado Pellegrini.

Además, el técnico chileno se ha referido a otras situaciones como las renovaciones de contrato de algunos jugadores. "No sólo está tema de Claudio (Bravo), hay otras renovaciones, pero todo eso se hablará en el momento oportuno", ha comentado Pellegrini, que sí ahondó más cuando lo cuestionaron tanto por el portero como por Fekir: "Los veo muy contentos en el Betis. La misma campaña que estamos haciendo también está ayudando. Son jugadores que vienen de hacer cosas importantes en otros clubes. En ese aspecto, no sé lo que pasará, porque en las negociaciones nunca se sabe. Pero como le digo, veo a los dos jugadores contentos de estar aquí y dan un rendimiento muy importante para el equipo".