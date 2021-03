Los abonados del Betis podrán regresar esta semana al Villamarín y a Amate

El Betis, mediante sus medios oficiales, ha comunicado que 800 abonados podrán ver en directo, en el estadio Benito Villamarín, el encuentro del Betis Deportivo ante el Linares (domingo 14 de marzo a las 17:00) y otros 400 podrán asistir antes al partido del Betis Futsal ante el Santa Coloma (viernes 12 de marzo a las 19:00).

"El estadio abrirá sus puertas para un partido de fútbol. Es un primer paso. Estamos muy contento por poder recibir a esos béticos. El BOJA de la Junta de Andalucía permite al aire libre 800 personas y en recintos cerrados 400. Así, el Betis Deportivo ante el Linares jugará en el estadio, ya que es más fácil dar cabida a 800 personas que en la ciudad deportiva. El Villamarín abrirá sus puertas a 800 abonados. Y el viernes el partido entre el Betis Futsal y el Santa Coloma contará con 400 abonados en Amate", ha explicado Ramón Alarcón.

Alarcón también ha explicado cómo será el proceso para solicitar la entrada: "Tienen derecho a solicitar la entrada los 47.250 abonados de la temporada 20-21 del Betis. Les queremos premiar y serán ellos los que acudan al recinto. Vamos a hacer un proceso de registro mediante la página web del club y el teléfono de Atención al bético. El registro es por antigüedad no por orden de llegada. Se pueden agrupar hasta un máximo de cinco personas y la antigüedad se haría por media aritmética. Al que le toque, el jueves le llegará un mensaje a las doce y damos hasta el viernes a las 12 para que el que no vaya a ir lo comunique al club para que no se quede un asiento vacío. La entrada será un código QR personalizada y nominativa. Se abre la grada baja de fondo. Con la misma entrada llegarán las instrucciones para acceder al estadio y siempre con el carnet de identidad. Nadie podrá mercadear con la entrada".