Quique Setién y el Betis separaron sus caminos el pasado domingo, aunque el técnico continúa repasando ese adiós al equipo verdiblanco. En una entrevista con El Mundo, el cántabro admite las diferencias de criterio con Lorenzo Serra Ferrer, pero también analiza otras cuestiones relacionadas con su etapa en el Betis.

"El criterio de Lorenzo y el mío son diferentes en cuanto a lo futbolístico, pero eso, a veces, es bueno. Hemos tenido nuestras diferencias respecto a algún jugador, pero ha habido una relación correcta. No ha sido una relación tortuosa", ha indicado Setién cuando se lo cuestionó por su relación con Serra y esa omisión a su figura en la carta de despedida del Betis.

"Seguramente mis críticos tienen algo de razón, no es fácil convencerme de las cosas. Yo no vendo humo, vivo de realidades, tengo bastante sentido común y no voy a ir vendiendo algo que no sé si voy a conseguir. Yo sólo prometo trabajo, prometo que mi equipo va a jugar bien, no que vaya a ganar, y eso en algunas ocasiones no se entiende bien. Porque, si encima de no ganar juegas mal, no tienes nada que ofrecerle a tus jugadores. Hemos hecho muchas cosas bien en partidos que hemos perdido, y sí, ha habido partidos concretos que hemos sido un desastre, aunque creo que han sido los menos", ha comentado el técnico sobre esas críticas recibidas por su rigidez en el modelo de juego: "A mí me han dicho que soy muy cabezón, y quizá tengan razón, pero soy cabezón para defender mi propuesta. Cuando digo que soy cabezón, creo que es hasta positivo, porque cuando las cosas vienen mal dadas necesitas un tío con determinación para defender la idea. Sí, soy una persona de convicciones firmes, o un cabezón, llámalo como quieras".

Además, el cántabro ha admitido que la situación era insostenible. "Estoy triste, porque realmente creo que el del Betis no era un proyecto acabado, que hay muchas cosas que se pueden rescatar, y que íbamos por buen camino. Pero la situación estaba muy complicada", ha comentado el técnico.